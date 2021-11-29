СМИ показали, с кем встречается блогер Саша Пустовит (фото)

Александра Пустовит, на страницу которой в Instagram подписано два миллиона людей, и ее супруг – блогер Игорь Пустовит, которые долгое время показывали семейную идиллию в соцсетях, сейчас находятся в бракоразводном процессе. Разойтись мирно пара не смогла, они решили делить имущество и опеку над детьми через суд.
Официальное свидетельство о расторжении брака Саша еще не получила, но ее сердце уже вновь занято. Как оказалось, сейчас она встречается со стоматологом Платоном Тарнавским. Блогерша училась с ним в одном университете.
Своего нового избранника Пустовит тщательно скрывает – публикует лишь снимки со спины.
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Такой теплой получилась моя 26-я осень, – подписала Саша одну из их совместных публикаций.
Но бдительные поклонники знаменитости нашли профиль Платона, где он, как раз, опубликовал их общее фото с мероприятия. Мужчина заметил резкий наплыв подписчиков и закрыл страницу.
После скандального интервью блогерши ее супруг Игорь Пустовит сделал ответные заявления и рассказал, как она его оскорбляла. Поклонники пары разделились на два лагеря: одни поддерживают Instagram-маму, другие – отца, на которого посыпался весь "хейт".
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