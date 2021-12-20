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Олег Винник отменил концерты и спал по 18 часов из-за болезни – что было с певцом

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
20 декабря, 10:37
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В ноябре секс-символ украинской сцены перенес свои концерты на 2022 год. Но какая же тому причина – читайте ниже
Олег Винник рассказал о причинах, из-за которых был вынужден отменить свои концерты в ноябре
Олег Винник рассказал о причинах, из-за которых был вынужден отменить свои концерты в ноябре / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Недавно Олег Винник признался поклонникам, что вынужден перенести свои концерты, запланированные на 24 и 25 ноября в Дворце "Украина". Тогда же певец объяснял, что это из-за состояния его здоровья, однако к подробностям он не прибегал.

Теперь же Винник рассказал о причинах, по которым был вынужден перенести свои концерты на весну следующего года. По словам любимца украинских женщин, все из-за болезни – он страдал бронхиально-астматическим ларингитом.

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Олег Винник перенес выступление во Дворце "Украина"
Олег Винник перенес выступление во Дворце "Украина" / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Как объяснил артист, он был истощен и из-за болезни несколько дней просто спал по 18 часов.

Впрочем, как признался певец, он больше переживал не из-за своего состояния здоровья, а из-за того, что его поклонники так и не смогли попасть на сольник.

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Мне важна одна вещь: ты отменяешь концерты, люди покупали билеты несколько лет назад, до короны эти концерты были распроданы, — объяснил Винник в программе "Світське життя".

Сейчас артист чувствует себя гораздо лучше. Более того, он поделился, где хочет встретить Новый год. По словам Винника, ему предлагают Мексику.

Я там никогда не был. Честно говоря, я никогда не праздновал Новый год на океанском песочке, но хочу. Если можно считать это мечтой – назову это мечта, – рассказал певец.

Ранее сообщалось, что все билеты на концерты Винника остаются действительными, а новые даты выступлений будут объявлены со временем.

Отметим, что артист отменял концерты не впервые. Так, 16 октября Олег Винник планировал концерт в Запорожье, однако тот так и не состоялся из-за того, что у певца был ларингит. Следом отменились еще три концерта в нескольких городах Украины. Однако, по словам Винника, их пришлось перенести из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

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Кстати, недавно в шоу "Маска" Винник поделился подробностями о своей семье и признался, есть ли у него дети.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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