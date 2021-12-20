Олег Винник скасував концерти та спав по 18 годин через хворобу – що було зі співаком

У листопаді секс-символ української сцени переніс свої концерти на 2022 рік. Але яка ж тому причина – читайте нижче

Олег Винник розповів про причини, через які був змушений скасувати свої концерти у листопаді / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Наприкінці листопада Олег Винник зізнався шанувальникам, що змушений перенести свої концерти, заплановані на 24 та 25 листопада у Палаці "Україна". Тоді ж співак пояснював, що це через стан його здоров'я, однак до подробиць він не вдавався.

Тепер же Винник розповів про причини, з яких був змушений перенести свої концерти на весну наступного року. За словами улюбленця українських жінок, все через хворобу – він страждав на бронхіально-астматичний ларингіт.

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Олег Винник переніс виступ у Палаці "Україна" / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Як пояснив артист, він був геть виснажений і через хворобу декілька днів просто спав по 18 годин.

Втім, як зізнався співак, він більше переймався не через свій стан здоров’я, а через те, що його шанувальники так і не змогли потрапити на сольник.

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Мені важлива одна річ: ти скасовуєш концерти, люди купували квитки декілька років тому, до корони ці концерти були розпродані, — пояснив Винник в програмі "Світське життя".

Нины артист почувається значно краще. Ба більше, він поділився, де хоче зустріти Новий рік. За словами Винника, йому пропонують Мексику.

Я там ще ніколи не був. Чесно кажучи, я ніколи не святкував Новий рік на океанському пісочку, але хочу. Якщо можна вважати це мрією — назву це мрія, – розповів співак.

Раніше повідомляли, що усі квитки на концерти Винника залишаються дійсними, а нові дати виступів будуть оголошені згодом.

Зазначимо, що артист скасовував концерти не вперше. Так, 16 жовтня Олег Винник планував концерт у Запоріжжі, проте той так і не відбувся через те, що у співака стався ларингіт. Слідом скасувалися ще три концерти у кількох містах України. Проте, за словами Винника, їх довелося перенести через погіршення епідеміологічної ситуації.

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До речі, нещодавно у шоу "Маска" Винник поділився подробицями про свою родину та зізнався, чи є у нього діти.