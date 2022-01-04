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Олег Винник трогательно поздравил с днем рождения свою тайную жену

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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4 января, 14:30
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Все поклонники давно говорят о возможном романе и супружеских отношениях любимца всей украинской эстрады Олега Винника и исполнительницы Таюне
Олег Винник и Таюне
Олег Винник и Таюне / Фото: instagram.com/taunetaisia

Давно известно о том, что Олег Винник и певица Таюне имеют очень теплые отношения, певец даже был готов отказаться от своих концертов, если не угадает голос исполнительницы на шоу "Маска".

Сегодня, 4 января, Таисии Сватко(настоящее имя певицы – ред.) исполняется 48 лет. В честь этого события Олег Винник посвятил своей бывшей бэк-вокалистке пост в Instagram.

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Пусть твой голос звучит в унисон с сердцами миллионов людей, красота и молодость восхищают и вдохновляют, а жизненный путь будет светлым и счастливым, – написал король украинской эстрады.

Скриншот – instagram.com/olegg.vynnyk

Стоит отметить, что певец обычно не поздравляет никого из своих коллег или близких постами в социальных сетях, а вот Таюне ежегодно получает от Винника теплое послание.

Роман Винника и Таюне

Слухи о том, что Таисия Сватко может быть супругой Олега Винника появились еще с тех пор, как певица выступала на сцене с Винником в качестве бэк-вокалистки. Известно, что исполнитель пишет все песни для Таюне и всячески помогает с продвижением.

Олег Винник рассказал, что написал песню для Таюне
Олег Винник рассказал, что написал песню для Таюне / Фото: instagram.com/taunetaisia

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Певец никогда не афиширует подробности своей личной жизни и тщательно скрывает свое семейное положение. Однако, в многочисленных интервью артист признается, что любимая "вовчиця" у него все же есть.

Многие предполагают, что законной супругой Винника все же является певица Таюне. Более того, в 2015 стало известно, что в артиста есть сын Юлиан, по слухам, именно от Таисии.

Ранее Олег Винник в эфире шоу "Маска" честно ответил, есть ли у него дети.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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