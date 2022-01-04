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Олег Винник зворушливо привітав із днем народження свою таємну дружину

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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4 січня, 14:30
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Всі шанувальники давно говорять про можливий роман і подружні стосунки улюбленця всієї української естради Олега Винника та молодої виконавиці Таюне
Олег Винник і Таюне
Олег Винник і Таюне / Фото: instagram.com/taunetaisia

Олег Винник та співачка Таюне мають дуже теплі стосунки, співак навіть був готовий відмовитися від своїх концертів, якщо не вгадає голосу виконавиці на шоу "Маска".

Сьогодні, 4 січня, Таїсії Сватко (справжнє ім'я співачки – ред.) виповнюється 48 років. На честь цієї події Олег Винник присвятив своїй колишній бек-вокалістці пост у Instagram.

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Нехай твій голос звучить в унісон із серцями мільйонів людей, краса та молодість захоплюють та надихають, а життєвий шлях буде світлим та щасливим, – написав король української естради.

Скріншот – instagram.com/olegg.vynnyk

Варто зазначити, що співак зазвичай не вітає нікого зі своїх колег чи близьких постами у соціальних мережах, а от Таюні щороку отримує від Винника тепле послання.

Роман Винника та Таюне

Чутки про те, що Таїсія Сватко може бути дружиною Олега Винника з'явилися ще з того часу, як співачка виступала на сцені з Винником як бек-вокалістка. Відомо, що виконавець пише всі пісні для Таюне і допомагає з просуванням.

Олег Винник розповів, що написав пісню для Таюне
Олег Винник розповів, що написав пісню для Таюне / Фото: instagram.com/taunetaisia

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Співак ніколи не афішує подробиці свого особистого життя і старанно приховує свій сімейний стан. Проте, в численних інтерв'ю артист зізнається, що улюблена "вовчиця" у нього все ж таки є.

Багато хто припускає, що законною дружиною Винника все ж таки є співачка Таюне. Більше того, у 2015 стало відомо, що артист має сина Юліана, за чутками, саме від Таїсії.

Раніше Олег Винник в ефірі шоу "Маска" чесно відповів, чи має він діти.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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