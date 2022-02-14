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Ольга Сумская в День влюбленных поняла, что у них с Виталием Борисюком все серьезно

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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14 февраля, 12:18
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Звездные супруги уже более 25 лет состоят в браке! И за это время в жизни актеров ни разу не угасали страстные чувства и искренняя любовь друг к другу
Ольга Сумская показала архивные фото с мужем 20-летней давности.
Ольга Сумская показала архивные фото с мужем 20-летней давности. / Фото: instagram.com/olgasumska

Сегодня весь мир празднует романтический праздник – День влюбленных . Именно в этот день Ольга Сумская призналась, что 14 февраля 1991 года поняла, что у них с Виталием Борисюком все серьезно и надолго.

Сумская опубликовала серию архивных фото с мужем в Instagram. Также она посвятила Борисюку трогательную публикацию.

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23 года назад Сумская и Борисюк впервые праздновали день святого Валентина вместе.

Ольга Сумская поздравила фанатов с Днем влюбленных
Ольга Сумская поздравила фанатов с Днем влюбленных / Фото: instagram.com/olgasumska

Я нашла в гримерной во время репетиции мюзикла "Кандид" шоколадное сердце от тебя (Виталий Борисюк), с запиской внутри и поняла, что все серьезно! Нас тогда поставили в паре репетировать Кандида и Кунегунду, – вспомнила артистка.

Как отметила звезда, Вольтер (французский философ-просветитель) и Бернстайн (американский композитор) знают больше ее и Борисюка.

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Ольга Сумская вспомнила первый День святого Валентина с Виталием Борисюком.
Ольга Сумская вспомнила первый День святого Валентина с Виталием Борисюком. / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская в очередной раз поблагодарила судьбу за то, что она свела ее с Виталием Борисюком.

Я благодарю судьбу, что произошло именно так и не иначе, – трогательно написала актриса.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк вместе уже более 25 лет.
Ольга Сумская и Виталий Борисюк вместе уже более 25 лет. / Фото: instagram.com/olgasumska

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Напомним, Ольга Сумская и ее муж, актер Виталий Борисюк вместе с 1996 года. В 2021 году пара отпраздновала 25-летие брака. У супругов есть 19-летняя дочь Анна, которая решила пойти по стопам звездных родителей.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Поклонники засыпали пару комплиментами и отметили, что они прекрасны:

  • Какая волшебная пара, настоящая и любящая.
  • Как же это трогательно.
  • Хорошие воспоминания и фото! С праздником вашу пару.
  • Вы классная пара!
Скриншот Instagram/olgasumska

Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала в интервью о ботоксе, отношениях с родными и актерской дружбе.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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