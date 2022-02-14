Ольга Сумська саме у День закоханих зрозуміла, що у них із Віталієм Борисюком все серйозно

Зіркове подружжя вже понад 25 років перебуває у шлюбі! І за цей час у житті акторів не згасали палкі почуття та щире кохання один до одного

Ольга Сумська показала архівні фото з чоловіком 20-річної давності. / Фото: instagram.com/olgasumska

Сьогодні увесь світ святкує романтичне свято – День закоханих. Саме цього дня Ольга Сумська зізналася, що 14 лютого 1991 року зрозуміла, що у них із Віталієм Борисюком все серйозно і надовго.

Сумська опублікувала серію архівних фото із чоловіком в Instagram. Також вона присвятила Борисюку зворушливу публікацію.

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Рівно 23 роки тому Сумська та Борисюк вперше святкували день святого Валентина разом.

Ольга Сумська привітала фанатів з Днем закоханих / Фото: instagram.com/olgasumska

Я знайшла в гримерній під час репетиції мюзиклу "Кандід" шоколадне серце від тебе (Віталій Борисюк), із запискою всередині і зрозуміла,що все серйозно! Нас тоді поставили в парі репетирувати Кандіда і Кунегунду, – пригадала артистка.

Як зауважила зірка, Вольтер (французький філософ-просвітитель) і Бернстайн (американський композитор) знають більше за неї та Борисюка.

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Ольга Сумська пригадала перший День святого Валентина з Віталієм Борисюком. / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська вкотре подякувала долі за те, що вона звела її з Віталієм Борисюком.

Я дякую долі, що сталося саме так і не інакше, – зворушливо написала акторка.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк разом вже понад 25 років. / Фото: instagram.com/olgasumska

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Нагадаємо, Ольга Сумська та її чоловік, актор Віталій Борисюк разом із 1996 року. У 2021 році пара відсвяткувала 25-річчя шлюбу. У подружжя є 19-річна донька Ганна, яка вирішила піти стопами зіркових батьків.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Прихильники засипали пару компліментами та зазначили, що вони прекрасні:

Яка ві чарівна пара, справжня і любляча.

Як же ж це зворушливо.

Гарні спогади й фото! Зі святом вашу пару.

Ви класна пара!

Скріншот Instagram/olgasumska

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська розповіла в інтерв'ю про ботокс, стосунки з рідними та акторську дружбу.