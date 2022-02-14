Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✈ Скасування рейсів до України 🎤 Скандал на Нацвідборі "Євробачення" ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022
Поиск на segodnya.ua

Скандальний Нацвідбір

У Сєрова дитина

Зірка Євробачення

Кейт на ТВ

Правда про Нацвідбір

Зізнання Мурика
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Ольга Сумська саме у День закоханих зрозуміла, що у них із Віталієм Борисюком все серйозно

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 лютого, 12:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зіркове подружжя вже понад 25 років перебуває у шлюбі! І за цей час у житті акторів не згасали палкі почуття та щире кохання один до одного
Ольга Сумська показала архівні фото з чоловіком 20-річної давності.
Ольга Сумська показала архівні фото з чоловіком 20-річної давності. / Фото: instagram.com/olgasumska

Сьогодні увесь світ святкує романтичне свято – День закоханих. Саме цього дня Ольга Сумська зізналася, що 14 лютого 1991 року зрозуміла, що у них із Віталієм Борисюком все серйозно і надовго.

Сумська опублікувала серію архівних фото із чоловіком в Instagram. Також вона присвятила Борисюку зворушливу публікацію.

Реклама

Рівно 23 роки тому Сумська та Борисюк вперше святкували день святого Валентина разом.

Ольга Сумська привітала фанатів з Днем закоханих
Ольга Сумська привітала фанатів з Днем закоханих / Фото: instagram.com/olgasumska

Я знайшла в гримерній під час репетиції мюзиклу "Кандід" шоколадне серце від тебе (Віталій Борисюк), із запискою всередині і зрозуміла,що все серйозно! Нас тоді поставили в парі репетирувати Кандіда і Кунегунду, – пригадала артистка.

Як зауважила зірка, Вольтер (французький філософ-просвітитель) і Бернстайн (американський композитор) знають більше за неї та Борисюка.

Реклама

Ольга Сумська пригадала перший День святого Валентина з Віталієм Борисюком.
Ольга Сумська пригадала перший День святого Валентина з Віталієм Борисюком. / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська вкотре подякувала долі за те, що вона звела її з Віталієм Борисюком.

Я дякую долі, що сталося саме так і не інакше, – зворушливо написала акторка.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк разом вже понад 25 років.
Ольга Сумська та Віталій Борисюк разом вже понад 25 років. / Фото: instagram.com/olgasumska

Реклама

Нагадаємо, Ольга Сумська та її чоловік, актор Віталій Борисюк разом із 1996 року. У 2021 році пара відсвяткувала 25-річчя шлюбу. У подружжя є 19-річна донька Ганна, яка вирішила піти стопами зіркових батьків.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк
Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Прихильники засипали пару компліментами та зазначили, що вони прекрасні:

  • Яка ві чарівна пара, справжня і любляча.
  • Як же ж це зворушливо.
  • Гарні спогади й фото! Зі святом вашу пару.
  • Ви класна пара!
Скріншот Instagram/olgasumska

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська розповіла в інтерв'ю про ботокс, стосунки з рідними та акторську дружбу.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
14 лютого. Майкл Рубенс Блумберг. Цього дня рівно 80 років тому народився один із найбагатших землян, засновник та власник світового постачальника фінансових новин Bloomberg, кандидат у президенти США, 108-й мер Нью-Йорка…
Історія дня - за хвилину
Нестандартна краса
Чи підтримуєте ікону бодіпозитиву – Ліззо?
Інші моделі plus size

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти