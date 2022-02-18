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Оля Цибульская высмеяла инфоцыган: "Я бы сама плюнула им в лицо"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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18 февраля, 10:53
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Певица посвятила свой новый клип марафонам желаний и сама выступила в роли инфоцыганки
Оля Цибульская стала инфоциганкой
Оля Цибульская стала инфоциганкой / Фото: YouTube

Фанаты Оли ждали и наконец дождались – певица презентовала клип на песню "Prosecco". Цибульская посвятила видео скандальной теме – марафону желаний. Об этом недавно сняла новый материал Ксения Собчак.

Сама же Оля перевоплотилась в жгучую даму, исполняющую желания участниц своего марафона. Конечно, только на словах.

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Смотрите видео Оля Цибульская – PROSECCO, опубликованное сегодня в YouTube:

Сама певица призналась, что ей предлагали провести марафон в Instagram. Но Оля, как честный человек, не захотела обманывать свою аудиторию.

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Мне предлагали провести свой марафон за очень заманчивые средства. Я могла бы купить себе еще одну квартиру в Киеве. Но вовремя поняла, что это фигня и полное предательство своей аудитории. Я бы сама плюнула в рожу всем, кто пытается нажиться на чужих слабостях и комплексах, – рассказала Цибульская.

Она добавила, что не стоит участвовать в марафонах желаний, а нужно быть своим собственным желанием. Оля, мы тебя услышали.

Ранее сообщалось, что Собчак упрекнула Тодоренко в обмане из-за авторского курса, который она запустила вместе со своим мужем Владом Топаловым.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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