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Оля Цибульська висміяла інфоциган: "Я б сама плюнула їм в пику"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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18 лютого, 10:53
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Співачка присвятила свій новий кліп марафонам бажань та сама виступила в ролі інфоциганки
Оля Цибульська стала інфоциганкою
Оля Цибульська стала інфоциганкою / Фото: YouTube

Фанати Олі чекали та нарешті дочекалися – співачка презентувала кліп на пісню "Prosecco". Цибульська присвятила відео скандальній темі – марафону бажань. Про це нещодавно зняла новий матеріал Ксенія Собчак.

Сама ж Оля перетворилася на гарячу жінку, яка виконує бажання учасниць свого марафону. Звісно, лише на словах.

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Дивіться відео Оля Цибульська – PROSECCO, опубліковане сьогодні у YouTube:

Сама співачка зізналася, що їй пропонували провести марафон у Instagram. Та Оля, як чесна людина, не захотіла дурити свою аудиторію.

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Мені пропонували провести власний марафон за дуже заманливі кошти. Я могла би купити собі ще одну квартиру в Києві. Але вчасно зрозуміла, що це фігня і повна зрада своєї аудиторії. Я б сама плюнула в пику всім, хто намагається нажитися на чужих слабкостях і комплексах, – розповіла Цибульська.

Вона додала, що не варто брати участь у марафонах бажань, а треба бути власним бажанням. Олю, ми тебе почули.

Раніше повідомлялося, що Собчак дорікнула Тодоренко в обмані через авторський курс, який вона запустила разом зі своїм чоловіком Владом Топаловим.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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