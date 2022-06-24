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Оля Полякова определилась с датой возвращения в Украину и дальнейшими планами

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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24 июня, 13:09
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В шоу "Вечер с Украиной" певица призналась, что очень скучает по мужу. Также "Королева ночи" определилась, чем займется по возвращению в Киев
Оля Полякова рассказала, когда вернется в Украину
Оля Полякова рассказала, когда вернется в Украину / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица Оля Полякова, которая вместе с другими украинскими музыкантами и ведущими приняла участие в записи победного хита "Мы из Украины!", призналась, что очень соскучилась за родиной.

Полякова долгое время находится за границей с благотворительными концертами, но признается, что уже скоро вернется в Украину.

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Приеду 5 июля. Я так хочу домой! Я давно не видела мужа, и мои дети не видели своего отца. Никогда такой разлуки у нас не было. Мне нужно дать благотворительные концерты в своей стране. Поддержать своих оставшихся людей. Поеду с концертами в ВСУ, в госпитале, в беженцев. У меня расписаны даты, и я очень этому рада. Так этого жду, думаю, когда пересеку границу, буду сильно плакать, – со слезами на глазах рассказала Оля Полякова в шоу "Вечер с Украиной".

Кроме концертов у артистки есть другие масштабные планы – Полякова планирует записать альбом на украинском языке. В него войдут песни "Доленька" и "Оля", которую певица перевела с русского.

Многие говорят, что мой голос звучит на украинском гораздо глубже и душевнее. Мне приятна такая метаморфоза, тем более что я взрослею. В своем украиноязычном альбоме я смогу повзрослеть. Мы все стали старше, горе нас очень изменило. Нам время становиться на ножки самостоятельно, и мы это сделаем по всей стране, – поделилась певица с ведущими канала "Украина".

Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Единые новости" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Индиго TV".

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Ранее продюсер Оли Поляковой рассказал о своих приключениях в чат-рулетке с рашистами.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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