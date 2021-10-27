Оля Полякова в последний раз выступила с шоу Королева ночи – как прошел концерт (видео)

Вчера в киевском Дворце спорта Оля Полякова вместе с командой сыграла последний концерт шоу "Королева ночи"

Как прошел концерт Оли Полякова "Королева ночи" в Киеве / Фото: Instagram

Звездный детектив шоу "Маска" на телеканале "Украина" Оля Полякова уже третий раз собрала поклонников 26 октября во Дворце спорта. В прошлом году концерт пришлось отменить, но вчера певица наверстала упущенное.

Артистка вместе с поклонниками исполнила свои самые известные хиты "Шлепки", "Первое лето без него", "Бывший".

Реклама

Реклама

Реклама

Сюрпризом для поклонников стало совместное выступление Оли Поляковой с еще одним звездным детективом шоу "Маска" DZIDZIO.

Посетил концерт Оли Поляковой и ведущий телеканала "Украина" Алексей Суханов. Он не скрывал своего восторга.

Напомним, Оля Полякова впервые представила грандиозное шоу "Королева ночи" в октябре 2018 года. Концерт попал в список рекордов Украины по количеству световых сцен в одной постановке. В рамках тура артистка дала 300 концертов c шоу "Королева ночи", которые посетили более миллиона зрителей. Оля Полякова три раза собирала Дворец спорта в Киеве. У шоу "Королева ночи" есть несколько телеверсий.

Поклонникам певицы не стоит расстраиваться. Оля Полякова готовится презентовать новую шоу-программу "Взрослая девочка".

Другие новости о певице: