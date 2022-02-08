Тренды Евровидения по-украински: группа "усатых панков" спела про абьюз и попала в шорт-лист Нацотбора

Группа Our Atlantic представила свою музыкальную композицию для Нацотбора на Евровидение-2022. О чем трек и для чего коллектив пришел на конкурс рассказал гитарист Сергей Лысов в эксклюзивном интервью

Our Atlantic представили песню для Нацотбора / Фото: Instagram

Инди-поп группа Our Atlantic стали одними из возьми претендентов на участие в Евровидении-2022 от Украины. 8 февраля музыканты презентовали слушателям песню "Моя любов", с которой будут покорять Нацотбор.

Реклама

Мы решили пообщаться с одним из участников коллектива, гитаристом и по совместительству режиссером телеканала "Украина" Сергеем Лысовым.

Сергей Лысов

Музыкант рассказал, что выбор композиции не случайный, ведь коллектив хотел обратить внимание на серьезную проблему абьюзивных отношений.

Тема очень сложная, глубокая. Она замалчивается и нам хотелось обратить на нее внимание. Так как это, своего рода, тоже одна из тех самых сторон любви, – поделился Сергей Лысов.

Как говорит Сергей, Our Atlantic готовы к победе и с радостью представят Украину на всеевропейском уровне, но уверяет, что даже если заветное место на Евровидении займет кто-то другой – расстраиваться не будут.

Реклама

Мы не ставим весь банк на этот выигрыш, мы несем свою музыку, свою историю, свой усатый панк, а если, пританцовывая, люди будут думать о серьезных вещах – это уже победа для нас, – говорит музыкант.

По словам Лысова, сейчас музыканты делают большой акцент на то, чтобы слушатель мог познакомиться с группой, их стилем и музыкой. Можно сказать, что участие в Нацотборе – стало своеобразным толчком для творчества Our Atlantic.

Our Atlantic

Стоит отметить, что Our Atlantic достаточно нетипичный коллектив не только для Национального отбора, но и для украинского шоу-бизнеса. Кроме того, что музыканты исполняют украинский инди-поп, что большая редкость на нашей эстраде, им магическим образом удалось объединить в одной команде людей разных возрастов.

Например, Сергей старше своих коллег по сцене, но очень рад оказаться в достаточно молодом коллективе и быть на одной волне с современными движениями.

Реклама

Я не из тех седых ворчунов в возрасте, которые говорят что молодежь сейчас не та. Еще какая та! Обожаю нашу молодежь! – смеясь говорит Сергей.

Сергей Лысов признается, что оказался в группе случайно и не планировал задерживаться надолго. До этого Лысов играл в рок-группе и просто взялся помочь в трудную минуту, но звезды сложились так, что сегодня он неотъемлемая часть команды Our Atlantic.

Our Atlantic

Долгое время для Сергея музыка была лишь хобби. Основная профессия музыканта – режиссура. Вот уже много лет он является режиссером телеканала "Украина" и успешно совмещает работу на телевидении с музыкой.

Я всю жизнь играю и все, кто со мной работают об этом знают. У меня прямо в студии стояла гитара и я занимался. Большой поклон команде, которая поддерживает и всегда помогает, – говорит Сергей.

Ранее свою песню для участия в Нацотборе презентовал Kalush Orchestra, ее Олег Псюк посвятил своей маме.