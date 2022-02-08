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Тренди Євробачення по-українськи: гурт "вусатого фанку" заспівав про аб'юз і потрапив у шорт-лист Нацвідбору

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Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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8 лютого, 18:30
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Гурт Our Atlantic представив свою музичну композицію для Нацвідбору на Євробачення-2022. Про що трек і для чого колектив прийшов на конкурс, розповів гітарист Сергій Лисов в ексклюзивному інтерв'ю
Our Atlantic представили пісню для Нацвідбору
Our Atlantic представили пісню для Нацвідбору / Фото: Instagram

Інді-поп гурт Our Atlantic стали одними із восьми претендентів на участь у Євробаченні-2022 від України. 8 лютого музиканти презентували слухачам пісню "Моє кохання", з якою підкорятимуть Нацвідбір.

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Ми вирішили поспілкуватися з одним із учасників колективу, гітаристом та за сумісництвом режисером телеканалу "Україна" Сергієм Лисовим .

Сергій Лисов

Музикант розповів, що вибір композиції не є випадковим, адже колектив хотів звернути увагу на серйозну проблему аб'юзивних відносин.

Тема дуже складна, глибока. Вона замовчується і нам хотілося звернути на неї увагу. Бо це, свого роду, теж одна з тих самих сторін кохання, – поділився Сергій Лисов.

Як каже Сергій, Our Atlantic готові до перемоги та з радістю представлять Україну на всеєвропейському рівні, але запевняє, що навіть якщо заповітне місце на Євробаченні посяде хтось інший – не засмучуватимуться.

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Ми не ставимо весь банк на цей виграш, ми несемо свою музику, свою історію, свій вусатий фанк, а якщо, пританцьовуючи, люди думатимуть про серйозні речі – це вже перемога для нас, – каже музикант.

За словами Лисова, зараз музиканти роблять великий акцент на те, щоб слухач міг познайомитися з гуртом, їхнім стилем та музикою. Можна сказати, що участь у Нацвідборі стала своєрідним поштовхом для творчості Our Atlantic.

Our Atlantic

Варто зазначити, що Our Atlantic є досить нетиповим колективом не лише для Національного відбору, а й для українського шоу-бізнесу. Крім того, що музиканти виконують український інді-поп, що велика рідкість на нашій естраді, їм магічним чином вдалося об'єднати в одній команді людей різного віку.

Наприклад, Сергій старший за своїх колег по сцені, але дуже радий опинитися в досить молодому колективі і бути на одній хвилі із сучасними напрямками.

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Я не з тих сивих буркунів у віці, які кажуть, що молодь зараз не та. Ще й яка та! Люблю нашу молодь! – сміючись каже Сергій.

Сергій Лисов зізнається, що опинився у групі випадково і не планував затримуватись надовго. До цього Лисов грав у рок-гурті і просто взявся допомогти у скрутну хвилину, але зірки склалися так, що сьогодні він є невід'ємною частиною команди Our Atlantic.

Our Atlantic

Довгий час для Сергія музика була лише хобі. Основна професія музиканта – режисура. Ось уже багато років він є режисером телеканалу "Україна" та успішно поєднує роботу на телебаченні з музикою.

Я все життя граю і всі, хто зі мною працюють, про це знають. У мене просто в студії стояла гітара і я займався. Великий уклін команді, яка підтримує і завжди допомагає, – каже Сергій.

Раніше свою пісню для участі у Нацвідборі презентував Kalush Orchestra , її Олег Псюк присвятив своїй мамі

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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