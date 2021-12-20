Павло Зибров споет в дуэте с Анной Тринчер на праздничном концерте Поплавского

26 декабря в 23:20 на телеканале "Украина" покажут праздничный концерт "Рождественские встречи с Михаилом Поплавским". Любимые миллионами звезды споют свои хиты и подарят зрителям новогоднее настроение

Тринчер споет дуэтом с Зибровым / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Певец ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский, который недавно рассказал, куда вкладывает больше всего денег, пригласит на одну сцену популярных украинских артистов, чтобы поздравить страну с католическим Рождеством Христовым.

Среди гостей концерта будет много украинских знаменитостей. Ирина Билык, Наталия Могилевская, Камалия, Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Наталия Бучинская, Gena VITER, Виктор Павлик и многие другие украинские звезды порадуют неожиданными образами и рождественской атмосферой.

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Зрителей – ждет много творческих сюрпризов от украинских исполнителей. Например, Павло Зибров споет дуэтом с Анной Тринчер. Певец говорит, что в Новый год и Рождество зрители концерта точно не соскучатся.

Современные постановки, новые песни, звездопад украинских артистов и целая команда профессионалов создают это шоу для вас, дорогие зрители!, – прокомментировал предстоящий концерт Павло Зибров.

Павло Зибров в шоу Рождественские встречи с Михаилом Поплавским / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Смотрите "Рождественские встречи с Михаилом Поплавским" в эфире канала "Украина" 26 декабря в 23:20.

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Напомним, что 72-летний Михаил Поплавский в этом году открыл первый в мире TikTok-факультет в Киевском национальном университете культуры.