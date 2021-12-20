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Павло Зібров заспіває у дуеті з Анною Трінчер на святковому концерті Поплавського

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
20 грудня, 18:00
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26 грудня о 23:20 на телеканалі "Україна" покажуть святковий концерт "Різдвяні зустрічі з Михайлом Поплавським". Улюблені мільйонами зірки заспівають свої хіти та подарують глядачам новорічний настрій
Трінчер заспіває дуетом із Зібровим
Трінчер заспіває дуетом із Зібровим / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Співак ректор Київського національного університету культури та мистецтв Михайло Поплавський, який нещодавно розповів, куди вкладає найбільше грошей , запросить на одну сцену популярних українських артистів, щоб привітати країну з католицьким Різдвом Христовим

Серед гостей концерту багато українських знаменитостей. Ірина Білик, Наталія Могилевська, Камалія, Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Наталія Бучинська, Gena VITER, Віктор Павлик та багато інших українських зірок порадують несподіваними образами та різдвяною атмосферою.

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На глядачів – чекає багато творчих сюрпризів від українських виконавців. Наприклад, Павло Зібров заспіває дуетом із Анною Трінчер. Співак каже, що у Новий рік та Різдво глядачі концерту точно не скучать.

Сучасні постановки, нові пісні, зорепад українських артистів та ціла команда професіоналів створюють це шоу для вас, дорогі глядачі!, – прокоментував концерт Павло Зібров.

Павло Зібров у шоу Різдвяні зустрічі з Михайлом Поплавським
Павло Зібров у шоу Різдвяні зустрічі з Михайлом Поплавським / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дивіться "Різдвяні зустрічі з Михайлом Поплавським" в ефірі каналу "Україна" 26 грудня о 23:20.

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Нагадаємо, що 72-річний Михайло Поплавський цього року відкрив перший у світі TikTok-факультет у Київському національному університеті культури.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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