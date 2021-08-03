Почему MONATIK прекратил сотрудничество с Lida Lee и NiNO – признание артиста

Для Монатика это был первый опыт в роли продюсера. Артист отметил, что расстался с Lida Lee и NiNO на дружеской ноте.
Я понимаю, что они свободные артисты, они хотят творить, они видят мир как им хочется. Я это принимаю. Я четко понимаю, что это для нас к лучшему. Мы очень легко, по-дружески разошлись, – сказал Монатик в интервью программе "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина".
Дима Монатик продолжает переживать за своих уже бывших подопечных и по-прежнему делиться с ними советами. К слову, NiNO и Lida Lee выступили на концерте Монатика, который состоялся на выходных в КВЦ Парковий.
Остается в распоряжении певиц и весь материал, который они успели сделать с Монатиком за время сотрудничества.
Все что было наработано, остается у них. У нас есть определенные договоренности, но они совсем не жесткие. У них есть свобода и они делают все, что хотят. Я этому очень рад, – сказал певец.
Артист отметил, решение о прекращение сотрудничества было принято обоюдно.
Сели у нас в офисе, я задал вопрос, сказал: "Может, нам уже следует прекратить контракт?". В принципе, никто не отказался. Все подумали и сказали: "Почему нет". Потому что каждый артист понимает, что свобода — это класс, – поделился Монатик.
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