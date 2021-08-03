Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Кто избил танцора DOROFEEVA

Могилевской 46!

MamaRika родила

Премьера Брежневой

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Украинские

Почему MONATIK прекратил сотрудничество с Lida Lee и NiNO – признание артиста

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
3 августа, 08:45
Копировать ссылку
Сотрудничество Димы Монатика с Lida Lee и NiNO было недолгим. Они вместе проработали около года. Певец впервые рассказал, почему решил разорвать контракт с подопечными
Монатик впервые прокомментировал, почему прекратил сотрудничество с Lida Lee и NiNo
Монатик впервые прокомментировал, почему прекратил сотрудничество с Lida Lee и NiNo / Фото: instagram.com/monatik_official

Для Монатика это был первый опыт в роли продюсера. Артист отметил, что расстался с Lida Lee и NiNO на дружеской ноте.

Я понимаю, что они свободные артисты, они хотят творить, они видят мир как им хочется. Я это принимаю. Я четко понимаю, что это для нас к лучшему. Мы очень легко, по-дружески разошлись, – сказал Монатик в интервью программе "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина".

MONATIK, Lida Lee; NiNo
MONATIK, Lida Lee; NiNo / Фото: Instagram

Дима Монатик продолжает переживать за своих уже бывших подопечных и по-прежнему делиться с ними советами. К слову, NiNO и Lida Lee выступили на концерте Монатика, который состоялся на выходных в КВЦ Парковий.

Остается в распоряжении певиц и весь материал, который они успели сделать с Монатиком за время сотрудничества.

Все что было наработано, остается у них. У нас есть определенные договоренности, но они совсем не жесткие. У них есть свобода и они делают все, что хотят. Я этому очень рад, – сказал певец.

Артист отметил, решение о прекращение сотрудничества было принято обоюдно.

Сели у нас в офисе, я задал вопрос, сказал: "Может, нам уже следует прекратить контракт?". В принципе, никто не отказался. Все подумали и сказали: "Почему нет". Потому что каждый артист понимает, что свобода — это класс, – поделился Монатик.

Ранее мы рассказывали, почему стоит посмотреть фильма о карьере MONATIK.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Леди Гага в платье-накидке от Valentino
Посмотреть больше фото
Все обсуждают
Чью измену показала в клипе Вера Брежнева
Быть в курсе
Цитата дня

Я готова и хочу создать семью. Сегодня я готова признать: дважды побывав замужем, ни разу не хотела по-настоящему создать семью и ни от одного мужчины не хотела родить ребенка.

Наталья Могилевская певица, продюсер
В чем еще призналась Могилевская
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
Александр Пономарев
15 августа/20:00
5 концертов августа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять