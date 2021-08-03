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Чому MONATIK припинив співпрацю з Lida Lee і NiNO – зізнання артиста

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
3 серпня, 08:45
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Співпраця Діми Монатіка з Lida Lee і NiNO була недовгою. Вони разом пропрацювали близько року. Співак вперше розповів, чому вирішив розірвати контракт з підопічними
Монатік вперше прокоментував, чому припинив співпрацю з Lida Lee і NiNo
Монатік вперше прокоментував, чому припинив співпрацю з Lida Lee і NiNo / Фото: instagram.com/monatik_official

Для Монатика це був перший досвід в ролі продюсера. Артист зазначив, що розійшовся з Lida Lee і NiNO на дружній ноті.

Я розумію, що вони вільні артисти, вони хочуть творити, вони бачать світ як їм хочеться. Я це приймаю. Я чітко розумію, що це для нас на краще. Ми дуже легко, по-дружньому розійшлися, – сказав Монатік в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна".

MONATIK, Lida Lee; NiNo
MONATIK, Lida Lee; NiNo / Фото: Instagram

Діма Монатік продовжує переживати за своїх вже колишніх підопічних і як і раніше ділиться з ними порадами. До слова, NiNO і Lida Lee виступили на концерті Монатика, який відбувся на вихідних в КВЦ Парковий.

Залишається в розпорядженні співачок і весь матеріал, який вони встигли зробити з Монатіком за час співпраці.

Все що було напрацьовано, залишається у них. У нас є певні домовленості, але вони зовсім не жорсткі. У них є свобода і вони роблять все, що хочуть. Я цьому дуже радий, – сказав співак.

Артист зазначив, рішення про припинення співпраці було прийнято обопільно.

Сіли у нас в офісі, я задав питання, сказав: "Може, нам уже слід припинити контракт?". В принципі, ніхто не відмовився. Всі подумали і сказали: "Чому ні". Тому що кожен артист розуміє, що свобода – це клас, – поділився Монатік.

Раніше ми розповідали, чому варто подивитися фільму про кар'єру MONATIK.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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