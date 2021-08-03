Чому MONATIK припинив співпрацю з Lida Lee і NiNO – зізнання артиста

Співпраця Діми Монатіка з Lida Lee і NiNO була недовгою. Вони разом пропрацювали близько року. Співак вперше розповів, чому вирішив розірвати контракт з підопічними

Монатік вперше прокоментував, чому припинив співпрацю з Lida Lee і NiNo / Фото: instagram.com/monatik_official

Для Монатика це був перший досвід в ролі продюсера. Артист зазначив, що розійшовся з Lida Lee і NiNO на дружній ноті.

Я розумію, що вони вільні артисти, вони хочуть творити, вони бачать світ як їм хочеться. Я це приймаю. Я чітко розумію, що це для нас на краще. Ми дуже легко, по-дружньому розійшлися, – сказав Монатік в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна".

MONATIK, Lida Lee; NiNo / Фото: Instagram

Діма Монатік продовжує переживати за своїх вже колишніх підопічних і як і раніше ділиться з ними порадами. До слова, NiNO і Lida Lee виступили на концерті Монатика, який відбувся на вихідних в КВЦ Парковий.

Залишається в розпорядженні співачок і весь матеріал, який вони встигли зробити з Монатіком за час співпраці.

Все що було напрацьовано, залишається у них. У нас є певні домовленості, але вони зовсім не жорсткі. У них є свобода і вони роблять все, що хочуть. Я цьому дуже радий, – сказав співак.

Артист зазначив, рішення про припинення співпраці було прийнято обопільно.

Сіли у нас в офісі, я задав питання, сказав: "Може, нам уже слід припинити контракт?". В принципі, ніхто не відмовився. Всі подумали і сказали: "Чому ні". Тому що кожен артист розуміє, що свобода – це клас, – поділився Монатік.

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