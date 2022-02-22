Пока муж не видит: Сумская показала поцелуй с любовником за спиной у мужа (фото)

Ольга Сумская поделилась с поклонниками снимком, сделанным в 1991 году

Ольга Сумская поделилась архивным фото из молодости / Фото: instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская нередко делится с фолловерами фотографиями из личного архива. Недавно она показала редкий кадр с сестрой Натальей, а теперь опубликовала черно-белую фотографию с Анатолием Борисюком.

В подписи к фото Ольга назвала актера "любовником" и отметила, что поцелуй был за спиной у ее мужа Евгения Паперного.

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Пока муж повернулся к коллеге, поцелуй с любовником… История одного фото… – написала Сумская.

Она добавила, что снимок был сделан в 1991 году на банкете после премьеры спектакля "Кандид".

Ольга Сумская целует Виталия Борисюка / Фото: instagram.com/stories/olgasumska

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Ранее Ольга Сумская рассказывала, что 23 года назад они с Борисюком впервые праздновали день влюбленных вместе.

В браке с Евгением Паперным артистка была почти пять лет, у них есть общая дочь Антонина. С Виталием Борисюком у Сумской начался бурный роман во время репетиций в театре. Сейчас супруги вместе, в прошлом году отпраздновали 25-летие брака, у них есть общая дочь – Анна.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк вместе уже 25 лет / Фото: Инстаграм

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В чем же секрет таких крепких отношений?

Как поделилась Ольга Сумская, невозможно предсказать, сколько лет вы будете вместе, но если у тебя не угасают чувства к любимому человеку в течение стольких лет – это судьба.

У нас бурная семья. Мы уже научились терпеть друг друга, прощать что-нибудь друг другу. Господь неслучайно нас когда-то спарил в мюзикле Бернстайна "Кандид" и неслучайно мы сыграли тогда влюбленных, – рассказала народная любимица.

Недавно в интервью Ольга Сумская рассказала об отношениях в семье, карьере и ботоксе.