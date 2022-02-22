Поки чоловік не бачить: Сумська показала поцілунок із коханцем за спиною у Паперного (фото)

Ольга Сумська поділилася з шанувальниками знімком, зробленим 1991 року

Ольга Сумська поділилася архівною світлиною з молодості / Фото: instagram.com/olgasumska

Українська актриса Ольга Сумська нерідко ділиться із фолловерами фотографіями з особистого архіву. Нещодавно вона показала рідкісний кадр із сестрою Наталією, а тепер опублікувала чорно-білу світлину з Анатолієм Борисюком

У підписі до фото Ольга назвала актора "коханцем" та зазначила, що поцілунок був за спиною у її чоловіка Євгена Паперного.

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Поки чоловік повернувся до колеги, поцілунок із коханцем… Історія одного фото… – написала Сумська.

Вона додала, що знімок було зроблено 1991 року на банкеті після прем'єри вистави "Кандид".

Ольга Сумська цілує Віталія Борисюка / Фото: instagram.com/stories/olgasumska

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Раніше Ольга Сумська розповідала, що 23 роки тому вони із Борисюком уперше святкували день закоханих разом.

У шлюбі з Євгеном Паперним артистка була майже п'ять років, вони мають спільну доньку Антоніну. З Віталієм Борисюком у Сумської розпочався бурхливий роман під час репетицій у театрі. Зараз подружжя разом, минулого року відсвяткувало 25-річчя шлюбу, у них є спільна донька – Ганна.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк разом уже 25 років / Фото: Инстаграм

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У чому ж секрет таких міцних стосунків?

Як поділилася Ольга Сумська, неможливо передбачити, скільки років ви будете разом, але якщо в тебе не згасають почуття до коханої людини протягом стільки років – це доля.

У нас бурхлива родина. Ми вже навчилися терпіти один одного, прощати щось одне одному. Господь невипадково нас колись спарив у мюзиклі Бернстайна "Кандид", і невипадково ми зіграли тоді закоханих, – розповіла народна улюблениця.

Нещодавно в інтерв'ю Ольга Сумська розповіла про стосунки в сім'ї, кар'єрі та ботоксі.