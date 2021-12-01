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Полякова открылась для поклонников с другой стороны: Это лучше, чем Шлепки

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
1 декабря, 14:11
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Певица неоднократно доказывала, что у нее сверхмощный голос. Звезда умеет порадовать фанов как зажигательными треками, так и трогательными композициями
Оля Полякова исполнила лирическую песню.
Оля Полякова исполнила лирическую песню. / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Так, Оля Полякова, которая недавно отдыхала с семьей на Мальдивах , исполнила лирическую песню и заставила фанатов растрогаться.

На днях звезду пригласили принять участие в благотворительном вечере фонда "Таблетки". Там артистка и спела лирическую композицию "Венчальная" исполнителя Евгения Кемеровского.

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Венчальная! Живой струнный квартет, бэнд и Дмитрий Саратский за роялем! На благотворительном вечере фонда "Таблеточки"! Как вам такое исполнение? Песня Евгения Кемеровского! – подписала видео Полякова.

Фото: Скриншот instagram/ polyakovamusic

Отметим, что для выступления зажигательная блондинка выбрала изысканное обтягивающее полупрозрачное платье. Этот наряд подчеркнул подтянутую фигуру Оли и ее стройные ноги. Звезда не дополняла образ лишними аксессуарами и сделала яркий мейк, который гармонично вписывался в этот лук.

Всем известно, что лирические песни не часто встречаются в репертуаре Поляковой. Так что фолловеров приятно удивил этот ролик. Некоторые поклонники признались, что их ошеломила сила вокала их кумира:

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  • Оля, до мурашек просто! Ну, как же не хватает в вашем репертуаре таких красивых песен!
  • Удивительный человек. Влюбляюсь в вашу личность все больше и больше.
  • Я всегда знала, что Оля может все.
  • Браво! Вы талантище, до слез.
  • Это было красиво! До мурашек! Вы открылись с другой стороны.
  • Лучше, чем "Шлепки". Вам идет такое исполнение. Даже не узнала. Мне очень понравилось.
Фото: Скриншот instagram/ polyakovamusic

Кстати, Оля Полякова и DZIDZIO выпустили новогодний клип на общую песню "Щасливі люди". Композиция стала саундтреком семейной рождественской комедии "Звезды по обмену", где певцы сыграли главные роли.

Кратко о певице

Оля Полякова дебютировала в 2000 году. Тогда она записала альбом "Приходи ко мне", в который вошли 11 треков. Через восемь лет артистка презентовала трек "Суперблондинка", который изменил ее жизнь.

Звезда состоит в браке с бизнесменом Вадимом Буряковским. Супруги воспитывают двух дочерей – Марию и Алису. Кстати говоря, Маша решили пойти по стопам звездной мамы, и также выступать на сцене с рок-группой.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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