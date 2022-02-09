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СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Потом еще месяц вдохновенно летал над землей: DZIDZIO – о самом романтичном поступке

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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9 февраля, 14:50
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В преддверии Дня всех влюбленных артист поделился трогательным и очень вдохновляющим воспоминанием своей юности
DZIDZIO поделился воспоминаниями
DZIDZIO поделился воспоминаниями / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

26 февраля, в 21:00 на канале "Украина", выйдет масштабное развлекательное шоу "Игры талантов". И его ведущий – харизматичный DZIDZIO, поделился откровениями в преддверии Дня влюбленных. Он рассказал, отмечает ли праздник и вспомнил невероятно милую историю, связанную с этой датой.

Мегапопулярный DZIDZIO признается – несмотря на то, что День святого Валентина считает модной традицией последних лет, всегда старался придерживаться этой даты и сделать хороший подарок особенной девушке.

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Еще в школьное время, помню, одной девушке подарил жевательную резинку "Love is…". Ее тогда было нелегко найти, но были знакомы, которые из Польши привозили такие вещи. А мне в ответ передали анкету, где 17 вопросом было: "Кого ты любишь?" Я написал, а потом натер другой резинкой листок, чтобы пахло,

– рассказал ведущий канала "Украина" DZIDZIO.

DZIDZIO – ведущий нового шоу
DZIDZIO – ведущий нового шоу / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По словам артиста, момент, когда он передавал обратно ту анкету, был очень волнующим и запечатлелся в памяти на всю жизнь.

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Потом еще месяц вдохновенно летал над землей – не ходил, а парил в школу! Просто невероятно, ведь это то, что вдохновляет и окрыляет человека – любовь! Хочу пожелать, чтобы каждый подходил к любому делу именно с такими чувствами,

– поделился DZIDZIO за кулисами шоу "Игры талантов".

Коротко о шоу "Игры талантов"

Напомним, развлекательный проект по формату Game Of Talents впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже два года спустя локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Испания, Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина станет десятой страной, готовящей адаптацию этого невероятного проекта. Украинская версия будет насчитывать 12 эпизодов.

Смотрите премьеру масштабного шоу "Игры талантов" по субботам с 26 февраля в 21:00 на телеканале "Украина".

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Также ранее DZIDZIO рассказывал о том, как сохранять спокойствие в сложное для Украины время.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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