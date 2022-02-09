Потім ще місяць натхненно літав над землею: DZIDZIO – про найромантичніший вчинок

Напередодні Дня всіх закоханих артист поділився зворушливим спогадом своєї юності, що дуже надихає

DZIDZIO поділився спогадами / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

26 лютого о 21:00 на каналі "Україна" вийде масштабне розважальне шоу "Ігри талантів". І його ведучий – харизматичний DZIDZIO, поділився одкровеннями напередодні Дня закоханих. Він розповів, чи відзначає свято та згадав неймовірно милу історію, пов'язану із цією датою.

Мегапопулярний DZIDZIO зізнається – незважаючи на те, що День святого Валентина вважає модною традицією останніх років, завжди намагався дотримуватися цієї дати і зробити гарний подарунок особливій дівчині.

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Ще у шкільний час, пам'ятаю, одній дівчині подарував жувальну гумку "Love is…". Її тоді було важко знайти, але були знайомі, які з Польщі привозили такі речі. А мені у відповідь передали анкету, де 17 запитанням було: "Кого ти любиш?" Я написав, а потім натер інший гумкою листок, щоб пахло,

– розповів ведучий каналу "Україна" DZIDZIO.

DZIDZIO – ведучий нового шоу / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

За словами артиста, момент, коли він передавав ту анкету, був дуже хвилюючим і запам'ятався в пам'яті на все життя.

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Потім ще місяць натхненно літав над землею – не ходив, а парив до школи! Просто неймовірно, адже це те, що надихає та окрилює людину – любов! Хочу побажати, щоб кожен підходив до будь-якої справи саме з такими почуттями,

– поділився DZIDZIO за лаштунками шоу "Ігри талантів".

Коротко про шоу "Ігри талантів"

Нагадаємо, розважальний проект з формату Game Of Talents вперше вийшов на телеекрани в 2019 році, а вже через два роки локальні версії шоу побачили глядачі в США та багатьох країнах Європи, серед яких Іспанія, Великобританія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стане десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проекту. Українська версія налічуватиме 12 епізодів.

Дивіться прем'єру масштабного шоу "Ігри талантів" у суботу з 26 лютого о 21:00 на телеканалі "Україна".

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Також раніше DZIDZIO розповідав про те, як зберігати спокій у складний для України час.