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Украинские рокеры убили Путина. Следующий Лукашенко (видео)

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24 июня, 15:40
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Участники нацотбора на "Евровидение-2017" и серебряные суперфиналисты шоу "Х-Фактор" сделали это креативно. Участники группы "DETACH" превратились в супергероев
Рокеры показали как умирает Путин
Рокеры показали как умирает Путин / Фото: Коллаж: Сегодня

Трудно в Украине найти человека, который бы не желал скорейшей смерти президенту РФ. Звезды шоу-бизнеса пишут песни, в тексте которых произносят это как мантру. Так, Коля Серга жестко унизил Путина в хите: "В Одессе вы обычный поц" . А Данилко работал над композицией "Маленькая мечтательница" , в монологе которой всем известна фраза: "Геть з України, москаль некрасивий! Геть! Геть! Геть!". Не стоят в стороне и рокеры.

Рок-группа
Рок-группа "DETACH"

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"DETACH" презентовали новое провокационное видео "Кінцева". Идея убить Путина пришла фронтмену группы, клипмейкеру Алексею Веренчику. В свое время работал над клипами Linkin Park, Eminem, Lil Wayne и других мировых звезд.

Фронтмен группы "DETACH
Фронтмен группы "DETACH", клипмейкер Алексей Веренчик

Сначала я хотел сделать что-нибудь простое. К примеру, разбить голову Путина о стену или облить ее кровью. Но меня так затянул весь процесс, что я потратил на видео больше месяца своего времени и создал целый боевик. В нем супергерои DETACH реализуют мечту всего цивилизованного мира – убивают Путина, – рассказал Алексей.

Путин пылает! Скриншот: Youtube/deTach_musicНазвание

Концовка клипа интригует. Так как у президента Беларуси, Александра Лукашенко, после увиденного забегали глаза. Так что кто знает, возможно "DETACH" порадует поклонников второй частью супергеройского экшена.

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Напомним, недавно эгендарный рок-группа "Metallica" собрала космическую сумму в помощь Украине.

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Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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