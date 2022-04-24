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Привіт з Харкова: Вакарчук і Жадан разом привітали українців з Великоднем (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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24 квітня, 18:53
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Лідер ОЕ знову відвідав місто-герой, яке обстрілюють з лютого
Сергій Жадан та Святослав Вакарчук зустрілися у Харкові
Сергій Жадан та Святослав Вакарчук зустрілися у Харкові / Фото: facebook.com/serhiy.zhadan

Сьогодні не багатьом пощастило зустріти Великдень у колі сім'ї, в рідному домі, з близькими. Святослав Вакарчук вперше в житті проводить цей день у Харкові.

Про це лідер "Океану Ельзи" розповів у відео, опублікованому в його Instagram-профілі.

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Поруч із Вакарчуком – відомий поет та музикант Сергій Жадан. Вони разом привітали українців із Великоднем та запевнили, що світло обов'язково переможе темряву і Україна виграє битву зі злом.

ДДрузі, Харків тримається, Харків – український і ми відчуваємо підтримку всієї України, всього світу і це дуже важливо. Харків сьогодні місто-фортеця і це українська фортеця, – наголосив Жадан.

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Раніше Святослав Вакарчук приїжджав до Харкова після того, як окупанти скинули ракету на площу Свободи. Фронтмен "ОЕ" під час війни їздить містами України з концертами, підтримує постраждалих та військових, допомагає волонтерським організаціям.

На початку квітня Вакарчук Святослав Вакарчук показав наслідки російських звірств у Бородянці. А днями "Океан Ельзи" презентували пісню, присвячену захисникам Маріуполя.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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