Рашист Басков ніяк не вгамується? Єфросиніна відповіла про новий фейк про себе

За свою кар'єру на телебаченні Маша Єфросиніна багато чуток чула про себе, але росіяни і тут вміють дивувати

Маша Єфросиніна прокоментувала фейк, що її купили за мільйон доларів / Фото: скриншот

Нещодавно Маша Єфросиніна записала емоційний відеозвернення до рашиста Миколи Баскова , який підтримує Путіна та продовжує розповідає росіянам казки про братні народи.



"Натуральний блондин" особисто ніяк не відповів на пост Маші Єфросініної. Але днями у Мережі з'явився фейк, що телеведучій та іншим українським артистам, які виступають проти війни в Україні, заплатили мільйон доларів.

У себе в InstaStories Єфросиніна опублікувала інформацію від росіян, які, як завжди, всі знають.

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Скріншот: Instagram

Реакція Єфросініної не забарилася. Вона звернулася до підписників.

Друзі, хто знайде цей мільйон, я вас благаю, дуже потрібно на допомогу жінкам та дітям, дуже потрібно допомагати всім, хто поїхав і живе зараз без дому. Якщо знайдете мій мільйон, я візьму звідти 400 гривень пофарбувати коріння, манікюр сама роблю, а там усе роздамо. Головне знайдіть

Більше того, телеведуча не відкидає, що цей фейк може бути поширений з подачі команди Миколи Баскова.

Ну і останнє про те, що "нічому з моїх фраз не можна вірити". Чи не вс*лися піарники Баскова, що поширюють таку інформацію, що не дай Боже, хтось подумає, що це правда. Пізно хлопці, пізно Коленька – всі побачили та почули, – сказала телеведуча, показавши охоплення на своїй сторінці у Instagram

Скріншот: Instagram

Раніше Маша Єфросиніна потрапила до списку ворогів Росії.

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