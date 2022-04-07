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Режисер Орла та решки показав "подарунок" від окупантів у своєму дворі у Бучі (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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7 квітня, 14:17
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Ведучий та режисер тревел-шоу "Орел і Решка" Євген Синельников два тижні разом зі своєю родиною був у Бучі, де вели активні бойові дії
Євген Синельников показав снаряд у себе у дворі
Євген Синельников показав снаряд у себе у дворі / Фото: Скріншот з YouTube

Війна застала Євгена Синельникова та його близьких у приватному будинку під Києвом. Він чув вибухи, бачив, як від російських снарядів горіли сусідні будинки та як убили його сусідів. Режисеру через деякий час вдалося разом із сім'єю виїхати "зеленим коридором".

Тепер коли Бучу звільнили, режисер поки що особливо не розповідає, в якому стані його будинок після візиту окупантів, однак у Instagram показав снаряд у себе на подвір'ї.

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Ось такий подарунок лежить у мене на подвір'ї, – написав Синельников, додавши хештег Буча, і я повертаюся додому.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, раніше Євген Синельников розповів, як рятував дітей під час обстрілів у Київській області, а також як війна підштовхнула його зробити пропозицію коханій дівчині.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

Україна 24

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