Режисер Орла та решки показав "подарунок" від окупантів у своєму дворі у Бучі (фото)

Ведучий та режисер тревел-шоу "Орел і Решка" Євген Синельников два тижні разом зі своєю родиною був у Бучі, де вели активні бойові дії

Євген Синельников показав снаряд у себе у дворі / Фото: Скріншот з YouTube

Війна застала Євгена Синельникова та його близьких у приватному будинку під Києвом. Він чув вибухи, бачив, як від російських снарядів горіли сусідні будинки та як убили його сусідів. Режисеру через деякий час вдалося разом із сім'єю виїхати "зеленим коридором".

Тепер коли Бучу звільнили, режисер поки що особливо не розповідає, в якому стані його будинок після візиту окупантів, однак у Instagram показав снаряд у себе на подвір'ї.

Реклама

Ось такий подарунок лежить у мене на подвір'ї, – написав Синельников, додавши хештег Буча, і я повертаюся додому.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, раніше Євген Синельников розповів, як рятував дітей під час обстрілів у Київській області, а також як війна підштовхнула його зробити пропозицію коханій дівчині.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі.Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!