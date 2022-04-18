Российские оккупанты полностью уничтожили дом родителей Оли Цибульской в Ирпене (фото)

К счастью, родным людям артистки удалось своевременно эвакуироваться из города

Оля Цибульская показала, как выглядит квартира ее родителей после прихода рашистов / Фото: instagram/cybulskaya

Вражеские ракеты лишили многих украинцев крыши над головой. Это произошло и с родителями украинской певицы Оли Цибульской – их квартира в Ирпене также разрушена.

В Instagram певица опубликовала видео, на котором показала, каким стал дом ее родителей после прихода "русского мира".

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Это дом моих родителей в Ирпене. Точнее, что было домом. Я смотрела эти фото, видео и плакала. Рыдала, потому что они могли быть там. Те дни, когда не было связи под оккупацией орков и отсутствие понимания живы ли они – самые страшные, – написала Оля.

К счастью, родители Цибульской вовремя были эвакуированы из города. Оля отметила, что оккупанты будут наказаны за совершенное, а дом – отстроят.

Они живы! Это самое главное. Верю, что зло будет наказано. Фашистские гниды получат по заслугам. А крыша над головой будет отстроена государством. Украиной, в которую я верила, верю и буду верить, – отметила артистка.

Ранее мы сообщали, что Оля Цибульская жестко раскритиковала "голубей мира" Тодоренко и Лорак за их позиции.