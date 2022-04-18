Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua

Леся и корабль

Дантес - враг РФ

Концерт ONUKA

Кэри и песик

Поцелуи Лопес

Обращение Ришара
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Российские оккупанты полностью уничтожили дом родителей Оли Цибульской в Ирпене (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 апреля, 23:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
К счастью, родным людям артистки удалось своевременно эвакуироваться из города
Оля Цибульская показала, как выглядит квартира ее родителей после прихода рашистов
Оля Цибульская показала, как выглядит квартира ее родителей после прихода рашистов / Фото: instagram/cybulskaya

Вражеские ракеты лишили многих украинцев крыши над головой. Это произошло и с родителями украинской певицы Оли Цибульской – их квартира в Ирпене также разрушена.

В Instagram певица опубликовала видео, на котором показала, каким стал дом ее родителей после прихода "русского мира".

Реклама

Это дом моих родителей в Ирпене. Точнее, что было домом. Я смотрела эти фото, видео и плакала. Рыдала, потому что они могли быть там. Те дни, когда не было связи под оккупацией орков и отсутствие понимания живы ли они – самые страшные, – написала Оля.

К счастью, родители Цибульской вовремя были эвакуированы из города. Оля отметила, что оккупанты будут наказаны за совершенное, а дом – отстроят.

Они живы! Это самое главное. Верю, что зло будет наказано. Фашистские гниды получат по заслугам. А крыша над головой будет отстроена государством. Украиной, в которую я верила, верю и буду верить, – отметила артистка.

Ранее мы сообщали, что Оля Цибульская жестко раскритиковала "голубей мира" Тодоренко и Лорак за их позиции.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Жилища звезд
Звезды, чьи дома полностью или частично разрушены оккупантами
1
Евгений Синельников Евгений Синельников
2
Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
6
Юрий Фалеса Юрий Фалеса
Украинки в Голливуде
Зарубежные актрисы украинского происхождения
Вера Фармига
Вера Фармига
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Мила Кунис
Мила Кунис
1 /2
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огневич Певица
Признание Златы

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять