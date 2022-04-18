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Російські окупанти вщент знищили дім батьків Олі Цибульської в Ірпені (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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18 квітня, 23:55
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На щастя, рідним людям артистки вдалося вчасно евакуюватися з міста
Оля Цибульська показала, як виглядає квартира її батьків після приходу рашистів
Оля Цибульська показала, як виглядає квартира її батьків після приходу рашистів / Фото: instagram/cybulskaya

Ворожі ракети позбавили багатьох українців даху над головою. Це сталось і з батьками української співачки Олі Цибульської – їхня квартира в Ірпені також зруйнувана.

У Instagram співачка опублікувала відео, на якому показала, якою стала оселя її батьків після приходу "руського міра".

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Це дім моїх батьків в Ірпені.Точніше те, що було домом. Я дивилась ці фото,відео і плакала. Ридала, бо вони могли бути там.Ті дні, коли не було зв’язку під окупацією орків і відсутність розуміння чи вони живі – найстрашніші, – написала Оля.

На щастя, батьки Цибульської вчасно евакуювались з міста. Оля зазначила, що окупанти будуть покарані за скоєне, а дім – відбудують.

Вони живі! Це найголовніше. Вірю, що зло буде покарано. Фашистські гниди отримають за заслугами. А дах над головою буде відбудований державою. Україною, в яку я вірила, вірю і буду вірити, – зауважила артистка.

Раніше ми повідомляли, що Оля Цибульська жорстко розкритикувала "голубів миру" Тодоренко та Лорак за їхнї позиції.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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