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Roxolana честно об условиях контракта Нацотбора: "Они отнимают возможность распоряжаться песней"

Интервью
Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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9 февраля, 15:27
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Певица Roxolana (Роксолана Сирота) стала финалисткой Нацотбора на "Евровидение". Артистка рассказала нам о конкуренции, рождении песни и горячих скандалах
ROXOLANA в эксклюзивном интервью рассказала об участии в Нацотборе, конкуренции, скандалах и треке.
ROXOLANA в эксклюзивном интервью рассказала об участии в Нацотборе, конкуренции, скандалах и треке. / Фото: roxolanas

Недавно мы узнали имена восьми финалистов Национального отбора "Евровидение-2022" . В их числе и 24-летняя певица из Львова Roxolana, которая попытается покорить своей песней Girlzzz сердца украинцев во время зрительского голосования 12 февраля.

Ради чего Roxolana пришла на Нацотбор, боится ли она конкуренции и что думает о скандалах и контракте – читайте в эксклюзивном интервью "Сегодня".

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О скандальности Нацотбора и противоречивости контракта

Еще ни один Нацотбор не обошелся без скандала и этот год не исключение. То Алину Паш критиковали за посещение временно оккупированного Крыма и поездку в Россию, то певица ERIA намекнула на коррупцию, а LAUD вообще дисквалифицировали.

Мы поинтересовались у Роксоланы, почему на ее взгляд, сколько шумихи вокруг кастинга до "Евровидения". Однако девушка отметила, что она максимально пытается от этого абстрагироваться, потому что нужно много генерировать сил и энергии для выступления.

Роксолана рассказала о скандалах на Нацотборе.
Роксолана рассказала о скандалах на Нацотборе. / Фото: roxolanas

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В то же время артистка высказалась по поводу скандала вокруг ее конкурентки – Алины Паш.

С одной стороны понятно, что многие возмущены исключительно из-за того, что было недостаточно информации. То есть сначала, как я понимаю, было интервью, в котором Алина сказала, что она ездила выступать в Крым, но потом она в комментарии опровергла это, – поделилась с нами Роксолана.

Мы спросили у девушки, есть ли в ее биографии что-то такое скандальное, за что ее могли бы критиковать. Однако она отметила , что у нее все согласно контракту и правилам.

Кстати, вопрос контракта на Нацотборе тоже противоречива тема. На условия организаторов в свое время жаловались Марув, Аида Николайчук и другие. Некоторые артисты заявляли, что там забирают права на песни участников и передают их "третьим лицам". Однако, по словам Роксоланы, все происходит несколько по-другому.

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Я тоже думала, что отнимают права на песню, но фактически этого нет. То есть они отнимают возможность распоряжаться этой композицией. Например, наш оргкомитет может передавать эту песню дальше в комиссию, которая занимается полностью "Евровидением", – объяснила артистка.

Роксолана признается, что знала о таком условии, так что шока у нее не было. Девушка рассказала, что перед подписанием договора она его очень внимательно прочла.

Роксолана высказалась по поводу контракта конкурса.
Роксолана высказалась по поводу контракта конкурса. / Фото: roxolanas

Также певица объяснила, почему, по ее мнению, некоторые артисты сами отказываются "играть" по условиям организаторов и покидают кастинг.

Мне кажется, многие артисты отказываются, потому что возможно их деятельность противоречит нормам этого контракта, в частности это касается выступлений в других странах. А с другой стороны, я понимаю, что большие артисты, которые подписаны на большие лейблы, у них есть проблема с передачей прав, – рассказала нам Роксолана.

О поездке на "Евровидение", соперничестве и месседже песни

Роксолана признается, что еще до конкурса она написали трек на английском и, показав его команде, в конце концов планировала выпустить, но передумала из-за "Евровидения".

Через несколько недель поняла, что песня по формату очень подходит для "Евровидения". Даже на конкурсе есть правило, чтобы песня длилась три минуты, а у нас длится – 2.58. Так что мы уже решили подать заявку, – вспоминает артистка.

Певица положительно настроена на финал Нацотбора.
Певица положительно настроена на финал Нацотбора. / Фото: roxolanas

Девушка дала понять, что не расстроится в случае проигрыша на Нацотборе, потому что шла туда с настроем: была не была.

Если понравится песня – классно и мы будем только рады, если не отберут, то попробуем свои силы в следующем году, – отметила артистка.

Песня Роксоланы называется Girlzzz. Девушка хочет, чтобы слушая эту песню, "все люди, независимо от пола и возраста, смогли отбросить свои внутренние страхи, тревогу, неуверенность и просто полюбили себя такими, как они есть, позволили себе немного фана, почувствовали радость и полноту жизни".

Сейчас очень сложное время. Но все мы должны найти в себе силы не плакать и тосковать, а заботиться о себе и своем окружении. Только тогда у нас будет сила защитить себя, свои ценности и свою страну, – высказалась о треке артистка.

Роксолана поделилась ожиданиями от финала.
Роксолана поделилась ожиданиями от финала. / Фото: roxolanas

Перед финалом напряжение из-за конкуренции нарастает, без этого никак. Но певица уверяет, что главное – это выбрать достойного представителя нашей страны на конкурсе.

У всех в принципе одна цель – круто представить Украину, и мы объективно должны выбрать, у кого лучшие песни. Я думаю, что это все во благо нашей страны.

Также Роксолана рассказала нам, что все финансовые обязательства как на Нацотборе, так и полностью на всю поездку и перформанс артиста на "Евровидении" взяло на себя "Суспільне" и артистам не приходится выделять из своего кармана средства на это.

Ранее гитарист группы Our Atlantic Сергей Лысов в интервью рассказал, о чем трек и для чего коллектив пришел в Нацотбор.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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