Руслана, Вєрка Сердючка чи Джамала? Хто з зірок найдостойніше представив Україну на "Євробаченні"

Українські співаки беруть участь на "Євробаченні" від 2003 року і вже сім разів у фіналі конкурсу виходили до першої п'ятірки

Українці назвали, хто із українських зірок найдостойніше представив Україну на "Євробаченні". / Фото: Instagram

Вже сьогодні вібудеться фінал Нацвідбору на "Євробачення-2022" - за можливість представити Україні на пісенному конкурсі змагатимуться восемеро учасників.

Позаду майже 20 виступів українських музикантів на міжнародному конкурсі, серед них фіналісти та переможці. Хто з цих зірок найдостойніше представив Україну – дізнайтесь у новому опитуванні сайту "Сьогодні", яке провела дослідницька компанія Gradus.

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Зазначимо, що за новинами шоу-бізнесу стежать мешканці міст України з населенням 50к+ у віці 18-60 років. Так ось, 24,5% усіх опитаних вважають, що найкраще представила Україну на "Євробаченні" – Руслана, яка отримала перемогу у 2004 році.

На другому місці у рейтингу – переможниця 2016-го Джамала (19,9%), а на третьому – Вєрка Сердючка, яка зайняла 2-ге місце у 2007 році (16,9%).

Більше 7% українців вважають, що найдостойніше виступила Тіна Кароль, яка зайнала сьоме місце у 2006-му, та Злата Огнєвіч, яка у 2013 році змогла стати третьою у фіналі.

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Тіна Кароль та Злата Огнєвіч

Дослідження було проведено дослідницькою компанією Gradus Research у партнерстві з телеканалом "Україна" методом самозаповнення анкети у мобільному додатку.

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з населенням понад 50 000 жителів 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіону. Період проведення поля: 2 лютого 2022 року з 12:05 до 15:25. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

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Для довідки:

Gradus – система швидких соціологічних онлайн-опитувань на базі вибірки панельного типу за допомогою мобільного додатка Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тисяч за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.

Метод збирання інформації: опитування, самостійне заповнення на смартфонах серед учасників онлайн-панелі Gradus.

Цільова група дослідження: чоловіки та жінки від 18 до 60 років, які проживають у містах з населенням 50 тис. жителів і більше.

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Нагадаємо, цього року "Євробачення" пройде у місті Турині (Італія). Грандіозний фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня. Представника України на "Євробаченні"-2022 буде названо 12 лютого.

Переможцем "Євробачення-2021" став італійський рок-гурт Måneskin, який виконав пісню Zitti E Buoni. Водночас український гурт Go_A увійшов до топ-5.

Раніше ми пояснювали, чому цьогоріч немає півфіналів на Нацвідборі.