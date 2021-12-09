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Jerry Heil записала первый трек вместе с продюсером Мадонны и Майкла Джексона

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
9 декабря, 14:15
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Певица провела некоторое время в Лос-Анджелесе, работая в легендарной звукозаписывающей студии Capitol Records, где записывали свои легендарные песни мировые звезды
Jerry Heil записала трек с американским продюсером Брайаном Малуфом
Jerry Heil записала трек с американским продюсером Брайаном Малуфом / Фото: пресс-служба

В конце ноября Jerry Heil, которая тогда же перепела на украинском хит Басты, известила свою аудиторию о том, что уезжает в Америку.

Поездка стала наградой за первое место, которое заняла певица в международном конкурсе Djooky Music Awards . Ментором певицы стал Брайан Малуф, мультиплатиновый продюсер, работавший со многими мировыми звездами, такими как Madonna, Queen, Майкл Джексон и многие другие.

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В течение этого времени Jerry Heil под руководством Брайана работала в студии Capitol Records, которая с 1940-х была колыбелью мировой музыкальной индустрии. Также Брайан знакомил и представлял Jerry руководителям глобальных музыкальных компаний.

Jerry Heil с музыкантами и Брайаном Малуфом
Jerry Heil с музыкантами и Брайаном Малуфом / Фото: пресс-служба

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Певица рассказала, что успела познакомиться и пообщаться с A&R директором Atlantic Records Мэдисон Викери, одного из крупнейших музыкальных лейблов мира, номинантом премии Грэмми Грегом Уэллсом, канадским музыкальным продюсером, который сотрудничал с Адель, Дуа Липа, Фарреллом Вильем руководителем маркетингового отдела Universal Music Кевином Дэем и другими деятелями индустрии, радушно делившимися с ней опытом и полезными контактами.

Jerry Heil впервые поработала со студией Capitol Records
Jerry Heil впервые поработала со студией Capitol Records / Фото: пресс-служба

Для нового трека, записанного на Capitol Records, были приглашены музыканты из Калифорнийского университета. Процесс записи происходил в революционном формате Dolby Atmos, постепенно становится новым стандартом мирового шоу-бизнеса.

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Эффект подобный, будто ты внутри концертного зала – и твой любимый исполнитель играет и поет для тебя прямо в ухо. И теперь и моя музыка так зазвучит! Лос-Анджелес – магический город. Кстати, Брайану, моему ментору, настолько понравилось звучание украинского языка, что он оставил его кусочек в моем исполнении в песне. Но скоро сами все услышите, – поделилась своими впечатлениями молодая исполнительница.

Jerry Heil на звукозаписывающей студии в США
Jerry Heil на звукозаписывающей студии в США / Фото: пресс-служба

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