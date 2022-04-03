Шоумен Сергій Писаренко показав пошкоджений через бої під Києвом будинок

На сторінці у Facebook артист "Дизель Студіо" показав, як тепер виглядає його сімейне гніздечко

Шоумен показав наслідки боїв / Фото: Facebook Сергія Писаренка

Якось ми розповідали про українських знаменитостей, чиї будинки постраждали від дій російських окупантів. На жаль, з'явилися оновлення. Сьогодні повідомив про інцидент актор "Дизель Студіо" Сергій Писаренко.

На своїй сторінці у Facebook Сергій Писаренко залишив публікацію, яка нікого не залишає байдужим. Бій рашистів в одному із селищ під Києвом став причиною пошкодження будинку артиста. Добре, що сім'я шоумена вже встигла залишити територію раніше.

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Сергій Писаренко з родиною / Фото: Facebook Сергія Писаренка

Через кілька днів після початку війни вивіз свою сім'ю з-під Києва до Талліна. І весь час думав "а може, даремно? Наше селище в стороні. Може, пронесе"……. Не пронесло. Один бій змінив наше селище і наш будинок.

будинок Сергія Писаренка

Будинки відбудуємо, але ніколи не буде вибачення рашистам і всім, хто підтримував кривавий режим. Розплата за підтримку та мовчання буде страшною!

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Також раніше Валерій Харчишин показував, як виглядає його знищений окупантами будинок.

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