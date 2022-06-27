Сирены едва не сорвали долгожданное событие для Лилии Ребрик. Телеведущая не сдержала слез

Из-за воздушной тревоги звезде программы "Утро с Украиной" пришлось понервничать. Успела ли Ребрик вернуться домой до комендантского часа? Да и какое это было событие – "Сегодня" расскажет.

Воздушная тревога заставила понервничать Лилию Ребрик / Фото: Коллаж: Сегодня

Первые месяцы после начала вторжения российской армии в Украину, культурная жизнь была на паузе. Театры, концертные площадки, музеи и другие любимые локации закрыли свои двери. Сейчас украинцам важно быть здоровыми не только физически, но и эмоционально. Чтобы быть еще сильнее в борьбе с оккупантами.

Недавно, Верка Сердючка зажгла на концерте в киевском метро вместе с грузинской певицей Нино Катамадзе. А сейчас звезды театра и кино зажигают публику. Так, на выходных впервые за 4 месяца на сцену вышла Лилия Ребрик.

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Ведущая программы "Утро с Украиной", актриса Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ведущая "Утра с Украиной" на канале "Украина" сыграла в спектакле "Любить или убить", поставленной по пьесе Робера Тома "Восемь женщин".

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Ребрик радовалась с коллегами. Вот, наконец, дождались. Но…

Как только мы начали играть спектакль, как прозвучали сирены. В таком случае спектакль останавливают, чтобы и зрители, и артисты могли спуститься в бомбоубежище. А потом начинают с того места, где остановились, – рассказала Ребрик.

Воздушная тревога продолжалась полтора часа. Но сорвать культурный вечер у рашистов не получилось.

Мы таки сыграли спектакль, успели до комендантского часа. Я наплакалась, погрузилась в атмосферу театра, соскучилась невероятно! Спасибо всем зрителям, которые пришли и были с нами до финала, – вспоминает ведущая канала "Украина".

Лилия Ребрик на сцене "Молодого театра" / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

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