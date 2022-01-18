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Скандал на Нацотборе: ERIA уверяет, что не обвиняла организаторов в коррупции – кто подставил певицу?

Эксклюзив
Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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18 января, 18:46
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Певица ERIA дала эксклюзивный комментарий в связи с ситуацией
В ситуации, которая произошла, как оказалось, замешаны другие люди
В ситуации, которая произошла, как оказалось, замешаны другие люди / Фото: https://www.instagram.com/anyri_mysterya/

За последние сутки в украинском шоу-бизнесе стало на один скандал больше. Сейчас в центре внимания певица ERIA.

Напомним, после того, как певица ERIA не вошла в лонг-лист участников "Нацотбора" на "Евровидение", на Facebook-странице Wiwibloggs ERIA появился комментарий от ее имени, в котором был намек на коррупцию на Нацотборе.

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скриншот из Facebook

Нет продюсера, нет больших денег, чтобы дать взятку – нет места в отборе, это типичная Украина",

- такими были слова артистки.

Конечно же, подобное высказывание вызвало сумасшедший резонанс в обществе. Недавно появился официальный комментарий "Суспільного" на сайте "КП в Украине". Они отрицают коррупцию в рамках конкурса.

Общественный вещатель является гарантом честного и открытого отбора. Заявки принимали от всех желающих представить Украину на международной сцене Евровидения. Длинный список был сформирован из 284 заявок, поступивших общественному вещателю. Понятно, что в каждом конкурсе всегда недовольны результатами, но недопустимо, что некоторые артисты пытаются привлечь к себе внимание безосновательными обвинениями и скандалами.

Певица ERIA дала эксклюзивный комментарий "Сегодня"
Певица ERIA дала эксклюзивный комментарий "Сегодня" / Фото: https://www.instagram.com/anyri_mysterya/

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Ввиду ситуации, "Сегодня" обратились к певице за комментарием, чтобы услышать и ее позицию. В итоге Ирина ответила следующее:

Я от вас услышала об этом (об обвинениях в коррупции – прим.ред.) в первый раз. Что было такое сообщение от имени группы и что даже есть на него ответ. Доступ к аккаунту есть еще у менеджера, который мне помогает вести страницу. Он подтвердил, что это его сообщение и это его личное мнение. Я это мнение не разделяю. О таком сообщении была не в курсе.

Таким образом, менеджер артистки неосторожным и субъективным комментарием "подставил" ERIA.

Мы продолжаем следить за развитием ситуации.

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Напомним, в этом году финал Национального отбора состоится 12 февраля.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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