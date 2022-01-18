Скандал на Нацотборе: ERIA уверяет, что не обвиняла организаторов в коррупции – кто подставил певицу?

За последние сутки в украинском шоу-бизнесе стало на один скандал больше. Сейчас в центре внимания певица ERIA.
Напомним, после того, как певица ERIA не вошла в лонг-лист участников "Нацотбора" на "Евровидение", на Facebook-странице Wiwibloggs ERIA появился комментарий от ее имени, в котором был намек на коррупцию на Нацотборе.
Нет продюсера, нет больших денег, чтобы дать взятку – нет места в отборе, это типичная Украина",
- такими были слова артистки.
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Конечно же, подобное высказывание вызвало сумасшедший резонанс в обществе. Недавно появился официальный комментарий "Суспільного" на сайте "КП в Украине". Они отрицают коррупцию в рамках конкурса.
Общественный вещатель является гарантом честного и открытого отбора. Заявки принимали от всех желающих представить Украину на международной сцене Евровидения. Длинный список был сформирован из 284 заявок, поступивших общественному вещателю. Понятно, что в каждом конкурсе всегда недовольны результатами, но недопустимо, что некоторые артисты пытаются привлечь к себе внимание безосновательными обвинениями и скандалами.
Ввиду ситуации, "Сегодня" обратились к певице за комментарием, чтобы услышать и ее позицию. В итоге Ирина ответила следующее:
Я от вас услышала об этом (об обвинениях в коррупции – прим.ред.) в первый раз. Что было такое сообщение от имени группы и что даже есть на него ответ. Доступ к аккаунту есть еще у менеджера, который мне помогает вести страницу. Он подтвердил, что это его сообщение и это его личное мнение. Я это мнение не разделяю. О таком сообщении была не в курсе.
Таким образом, менеджер артистки неосторожным и субъективным комментарием "подставил" ERIA.
Мы продолжаем следить за развитием ситуации.
Напомним, в этом году финал Национального отбора состоится 12 февраля.