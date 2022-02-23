Справка о пересечении границы от Alina Pash: полиция открыла производство о возможной подделке документа

После скандального Нацотбора на "Евровидение" от Украины Алина Паш оказалась в центре скандала

Ситуация с Alina Pash получила продолжение / Фото: instagram.com/alinapash

Пока наши читатели обсуждают, как букмекеры оценивают шансы Kalush Orchestra на Евровидении-2022, появились новости от Alina Pash.

Сегодня появилась информация о том, что Национальная полиция Украины открыла производство по поводу возможной подделки справки победительницы Нацотбора на "Евровидение-2022" Alina Pash о законном пересечении границы с временно оккупированным Крымом. Об этом сообщили в ГУ НП в Киеве в ответ на запрос УНН. Начато досудебное расследование.

Реклама

Отделом дознания Печерского УП ГУНП в Киеве осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по ч.1 ст. 358 УКУ по факту возможной подделки документа,

– говорится в сообщении.

Сейчас идет разбирательство / Фото: instagram.com/alinapash

А это значит, что у истории будет продолжение.

Реклама

Коротко о ситуации

Напомним, певица Алина Паш выиграла Нацональный отбор на "Евровидение"-2022. Но в итоге разразился скандал из-за нарушения правил конкурса, из-за чего певицу дисквалифицировали (до этого она сама отказалась ехать на конкурс). Известно, что Алина Паш выступала в Крыму на свадьбе в 2015 году. Она заверила общество, что не нарушала украинские законы и прибыла в Крым не на самолете, а на автобусе.

Также артистка заявила, что справки, подтверждающие это, она предоставила "Суспильному" перед финалом Нацотбора. В итоге оказалось, что Государственная пограничная служба не выдавала певице справку о законном пересечении государственной границы Украины. Поэтому победительницу начали подозревать в подлоге. Оказалось, что справку предоставил член команды, а не певица лично.

Реклама

Также читайте, что грозит члену команды Alina Pash, который подделал справку о въезде певицы в Крым.