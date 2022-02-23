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Довідка про перетин кордону від Alina Pash: поліція відкрила провадження про можливу підробку документа

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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23 лютого, 21:00
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Після скандального Нацвідбору на "Євробачення" від України Аліна Паш опинилася у центрі скандалу
Ситуація з Alina Pash отримала продовження
Ситуація з Alina Pash отримала продовження / Фото: instagram.com/alinapash

Поки наші читачі обговорюють, як букмекери оцінюють шанси Kalush Orchestra на "Євробаченні"-2022, з'явилися новини від Alina Pash.

Сьогодні з'явилася інформація про те, що Національна поліція України відкрила провадження щодо можливого підроблення довідки переможниці Нацвідбору на "Євробачення-2022" Alina Pash про законне перетинання кордону з тимчасово окупованим Кримом. Про це повідомили у ГУ НП у Києві у відповідь на запит УНН . Розпочато досудове розслідування.

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Відділом дізнання Печерського УП ГУНП у Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 358 ККУ за фактом можливої підробки документу,

– йдеться у повідомленні.

Зараз триває розслідування ситуації
Зараз триває розслідування ситуації / Фото: instagram.com/alinapash

А це означає, що історія матиме продовження.

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Коротко про ситуацію

Нагадаємо, співачка Аліна Паш виграла Національний відбір на "Євробачення"-2022. Але в результаті вибухнув скандал через порушення правил конкурсу, через що співачку дискваліфікували (до цього вона сама відмовилася їхати на конкурс). Відомо, що Аліна Паш виступала у Криму на весіллі у 2015 році. Вона запевнила суспільство, що не порушувала українські закони і прибула до Криму не літаком, а автобусом.

Також артистка заявила, що довідки, що підтверджують це, вона надала "Суспільному" перед фіналом Нацвідбору. У результаті виявилося, що Державна прикордонна служба не видавала співачці довідку про законне перетинання державного кордону України. Тож переможницю почали підозрювати у підробці. Виявилося, що довідку надав член команди, а не співачка особисто.

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Також читайте, що загрожує члену команди Alina Pash, який підробив довідку про в'їзд співачки до Криму.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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