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Супруг Ольги Сумской выпустил песню, которая точно посвящена актрисе: слушайте премьеру

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
31 октября, 10:16
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Виталий Борисюк презентовал песню "Моя любовь", а также поделился с поклонниками клипом, снятым на берегу моря
Виталий Борисюк выпустил новую песню, которую посвятил супруге
Виталий Борисюк выпустил новую песню, которую посвятил супруге / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская, которая недавно попала в шторм в Турции, одной из первых сообщила о премьере своего мужа. Видео на песню "Моя любовь" актриса опубликовала в своем Instagram-профиле.

Фолловеры Сумской уверены – песня о ней. Ведь кому же еще Виталий может петь "В твоих глазах дыхание ночи, ты нужна мне очень-очень"?

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Слушатели написали много положительных отзывов о песне Виталия Борисюка:

  • "Олечка, это вам посвящена песня?"
  • "Зашла хитовая песня, хожу пою"
  • "Красиво и романтично!"
  • "Нереально!"
  • "Как красиво! Еще море вдохновляет. Супер!"

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Скриншот: instagram.com/olgasumska

Виталий Борисюк не только талантливый актер, но и певец. Об этом поклонники узнали еще ранее – его песни звучат по радио, Виталий также давал сольные концерты. Кроме того, в начале этого года супруг Сумской принимал участие в одном вокальном шоу Украины.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Кстати в мае Ольга Сумская и Виталий Борисюк поженились во второй раз. Они отпраздновали 25 лет со дня свадьбы и в честь этого события решили повторно заключить брак и даже обменялась клятвами.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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