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Чоловік Ольги Сумської випустив пісню, яка точно присвячена акторці: слухайте прем'єру

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
31 жовтня, 10:16
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Віталій Борисюк презентував пісню "Моє кохання", а також поділився з шанувальниками кліпом, знятим на березі моря
Віталій Борисюк випустив нову пісню, яку присвятив дружині
Віталій Борисюк випустив нову пісню, яку присвятив дружині / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська, яка нещодавно потрапила у шторм у Туреччині, одна з перших повідомила про прем'єру свого чоловіка. Відео на пісню "Моє кохання" акторка опублікувала у своєму Instagram-профілі.

Фоловери Сумської впевнені – пісня про неї. Адже кому ще Віталій може співати "В твоих глазах дыхание ночи, ты нужна мне очень-очень"?

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Слухачі написали багато позитивних відгуків про пісню Віталія Борисюка:

  • "Олечко, це вам присвячена пісня?"
  • "Зайшла хітова пісня, ходжу співаю"
  • "Гарно і романтично!"
  • "Нереально!"
  • "Як гарно! Ще море надихає. Супер!"

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Скріншот: instagram.com/olgasumska

Віталій Борисюк не лише талановитий актор, а й співак. Про це шанувальники дізналися ще раніше – його пісні звучать на радіо, Віталій також давав сольні концерти. Крім того, на початку цього року чоловік Сумський брав участь в одному вокальному шоу України.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк
Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

До речі, у травні Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружилися вдруге. Вони відсвяткували 25 років від дня весілля і на честь цієї події вирішили повторно укласти шлюб і навіть обмінялися обітницями.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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