Чоловік Ольги Сумської випустив пісню, яка точно присвячена акторці: слухайте прем'єру

Ольга Сумська, яка нещодавно потрапила у шторм у Туреччині, одна з перших повідомила про прем'єру свого чоловіка. Відео на пісню "Моє кохання" акторка опублікувала у своєму Instagram-профілі.
Фоловери Сумської впевнені – пісня про неї. Адже кому ще Віталій може співати "В твоих глазах дыхание ночи, ты нужна мне очень-очень"?
Далі по темі
Слухачі написали багато позитивних відгуків про пісню Віталія Борисюка:
- "Олечко, це вам присвячена пісня?"
- "Зайшла хітова пісня, ходжу співаю"
- "Гарно і романтично!"
- "Нереально!"
- "Як гарно! Ще море надихає. Супер!"
Віталій Борисюк не лише талановитий актор, а й співак. Про це шанувальники дізналися ще раніше – його пісні звучать на радіо, Віталій також давав сольні концерти. Крім того, на початку цього року чоловік Сумський брав участь в одному вокальному шоу України.
До речі, у травні Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружилися вдруге. Вони відсвяткували 25 років від дня весілля і на честь цієї події вирішили повторно укласти шлюб і навіть обмінялися обітницями.
Ще новини на тему: