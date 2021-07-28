Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Green Grey обиделись

Дизель шоу и расизм

Протест Маши Поляковой

У кого купальник лучше

MELOVIN угрожали

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Украинские

Светлана Лобода показала красавицу-дочь: Скоро будет выше мамы (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
28 июля, 09:50
Копировать ссылку
У Светланы Лободы есть две дочки – 10-летняя Евангелина и трехлетняя Тильда. Артистка пока что не показывает лицо младшей дочери, поэтому фаны чаще видят в соцсети певицы снимки со старшей
Светлана Лобода опубликовала фото со старшей дочкой Евангелиной
Светлана Лобода опубликовала фото со старшей дочкой Евангелиной / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана провела 10 дней в Киеве, где успела анонсировать концерт в Одессе и объездить несколько главных радиостанций Украины. Теперь артистка вернулась в Россию к дочкам. По словам Светланы, она очень соскучилась по детям. На своей странице в Intsgram артистка опубликовала фото с Евангелиной.

Прилетела к моим девочкам...так ждала встречи с любимками, – трогательно подписала фото Светлана.

Светлана Лобода с дочкой Евангелиной
Светлана Лобода с дочкой Евангелиной / Фото: instagram.com/lobodaofficial

В комментариях к снимку поклонники артистки написали десятки комплиментов как самой Светлане, так и ее дочке:

  • Какая красивая и милая Ева.
  • Какая Ева уже большая, скоро будет выше вас!
  • Доченька очень красивая и милая. Пусть мама будет для нее примером.
  • Какая Ева красивая!
  • Дочка вырастет и, видимо, будет красивее мамы!

Скриншот: Instagram

Отметим, что Евангелина – дочь Светланы Лободы от фактического брака с хореографом Андреем Царем. У певицы есть еще одна дочь, Тильда, которая родилась в 2018 году. Имя отца ребенка артистка не называет.

Напомним, Лобода поделилась трогательными фото с новорожденным сыном Анатолия Анатолича. Светлана и Анатолий дружат уже больше 10 лет. Лобода – крестная старшей дочки телеведущего.

Смотрите видеосюжет про талантливых детей знаменитостей:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Поддерживаете возвращение к бывшим?
Новый бывший Джей Ло
Все обсуждают
Эти "тракторы" Леди Гаги не обсудил только ленивый
Быть в курсе
Цитата дня

8 лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых - мое желание защитить его от пристального внимания... Прошло время и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик. И я рад познакомить вас с ним.

Дмитрий Шепелев ведущий
Шепелев показал лицо сына от Фриске
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
DOROFEEVA
31 июля/20:00
5 концертов июля

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять