Светлана Лобода показала красавицу-дочь: Скоро будет выше мамы (фото)

Светлана провела 10 дней в Киеве, где успела анонсировать концерт в Одессе и объездить несколько главных радиостанций Украины. Теперь артистка вернулась в Россию к дочкам. По словам Светланы, она очень соскучилась по детям. На своей странице в Intsgram артистка опубликовала фото с Евангелиной.
Прилетела к моим девочкам...так ждала встречи с любимками, – трогательно подписала фото Светлана.
В комментариях к снимку поклонники артистки написали десятки комплиментов как самой Светлане, так и ее дочке:
- Какая красивая и милая Ева.
- Какая Ева уже большая, скоро будет выше вас!
- Доченька очень красивая и милая. Пусть мама будет для нее примером.
- Какая Ева красивая!
- Дочка вырастет и, видимо, будет красивее мамы!
Отметим, что Евангелина – дочь Светланы Лободы от фактического брака с хореографом Андреем Царем. У певицы есть еще одна дочь, Тильда, которая родилась в 2018 году. Имя отца ребенка артистка не называет.
Напомним, Лобода поделилась трогательными фото с новорожденным сыном Анатолия Анатолича. Светлана и Анатолий дружат уже больше 10 лет. Лобода – крестная старшей дочки телеведущего.
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