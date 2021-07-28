Светлана Лобода показала красавицу-дочь: Скоро будет выше мамы (фото)

У Светланы Лободы есть две дочки – 10-летняя Евангелина и трехлетняя Тильда. Артистка пока что не показывает лицо младшей дочери, поэтому фаны чаще видят в соцсети певицы снимки со старшей

Светлана Лобода опубликовала фото со старшей дочкой Евангелиной / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана провела 10 дней в Киеве, где успела анонсировать концерт в Одессе и объездить несколько главных радиостанций Украины. Теперь артистка вернулась в Россию к дочкам. По словам Светланы, она очень соскучилась по детям. На своей странице в Intsgram артистка опубликовала фото с Евангелиной.

Прилетела к моим девочкам...так ждала встречи с любимками, – трогательно подписала фото Светлана.

Светлана Лобода с дочкой Евангелиной / Фото: instagram.com/lobodaofficial

В комментариях к снимку поклонники артистки написали десятки комплиментов как самой Светлане, так и ее дочке:

Какая красивая и милая Ева.

Какая Ева уже большая, скоро будет выше вас!

Доченька очень красивая и милая. Пусть мама будет для нее примером.

Какая Ева красивая!

Дочка вырастет и, видимо, будет красивее мамы!

Скриншот: Instagram

Отметим, что Евангелина – дочь Светланы Лободы от фактического брака с хореографом Андреем Царем. У певицы есть еще одна дочь, Тильда, которая родилась в 2018 году. Имя отца ребенка артистка не называет.

Напомним, Лобода поделилась трогательными фото с новорожденным сыном Анатолия Анатолича. Светлана и Анатолий дружат уже больше 10 лет. Лобода – крестная старшей дочки телеведущего.

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