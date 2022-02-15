Сыну Александра Пономарева – 15: как артист поздравил наследника

Сегодня младшему наследнику Александра Пономарева, которого подарила артисту Виктория Мартынюк, исполнилось 15 лет.
В Instagram певец решил опубликовать милое фото с Сашей и пожелать ему всего лучшего:
Мой Саша родился на Сретенье Господне! Сегодня ему 15! Будь мне настоящим мужем и добрым воином Божьим! Многие и Благие лета, – написал Пономарев.
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На фото Пономаревы предстали в черных кофтах. Они улыбаются, позируя на камеру. Также артист обнял за плечо своего сына.
Фолловеры присоединились к поздравлениям Пономарева-младшего. Также некоторые поклонники певца отметили, что Саша очень похож на своего звездного отца:
- Красавчик, весь в папу.
- Сын – красавчик.
- Очень красивый мальчик.
- Славный мальчик.
Напомним, бывшая жена Пономарева – Виктория Мартынюк родила певцу сына в 2007 году.
Пара сыграла свадьбу в 2006 году, однако в 2011 они развелись. Ходили слухи, что причиной расторжения брака стали измены мужа, которые жена не стала терпеть.
В 2013 году Виктория вышла замуж за бизнесмена Тараса Чекурду. Через год после свадьбы она родила второго ребенка – девочку назвали Эмилией.
В то же время Александр Пономарев не разглашает свою личную жизнь. Раньше певец признавался, что совсем не скрывает своей спутницы, но и делиться всеми деталями не хочет.
Кстати, у артиста есть старшая дочь Евгения, которую подарила ему Елена Мозговая. Артисты жили вместе 10 лет.
Ранее первая жена Пономарева Елена Мозговая попросила певца не вспоминать ее в интервью.