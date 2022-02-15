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Сыну Александра Пономарева – 15: как артист поздравил наследника

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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15 февраля, 14:05
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Украинский певец поздравил своего наследника с днем рождения в Сети
15 февраля сыну Александра Пономарева исполнилось 15 лет.
15 февраля сыну Александра Пономарева исполнилось 15 лет. / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Сегодня младшему наследнику Александра Пономарева, которого подарила артисту Виктория Мартынюк, исполнилось 15 лет.

В Instagram певец решил опубликовать милое фото с Сашей и пожелать ему всего лучшего:

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Мой Саша родился на Сретенье Господне! Сегодня ему 15! Будь мне настоящим мужем и добрым воином Божьим! Многие и Благие лета, – написал Пономарев.

Александр Пономарев с сыном.
Александр Пономарев с сыном. / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

На фото Пономаревы предстали в черных кофтах. Они улыбаются, позируя на камеру. Также артист обнял за плечо своего сына.

Фолловеры присоединились к поздравлениям Пономарева-младшего. Также некоторые поклонники певца отметили, что Саша очень похож на своего звездного отца:

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  • Красавчик, весь в папу.
  • Сын – красавчик.
  • Очень красивый мальчик.
  • Славный мальчик.
Скриншот Instagram/ ponomaryovoleksandr

Напомним, бывшая жена Пономарева – Виктория Мартынюк родила певцу сына в 2007 году.

Саша Пономарев с мамой
Саша Пономарев с мамой / Фото: instagram.com/viktoria_chekurda

Пара сыграла свадьбу в 2006 году, однако в 2011 они развелись. Ходили слухи, что причиной расторжения брака стали измены мужа, которые жена не стала терпеть.

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В 2013 году Виктория вышла замуж за бизнесмена Тараса Чекурду. Через год после свадьбы она родила второго ребенка – девочку назвали Эмилией.

В то же время Александр Пономарев не разглашает свою личную жизнь. Раньше певец признавался, что совсем не скрывает своей спутницы, но и делиться всеми деталями не хочет.

Кстати, у артиста есть старшая дочь Евгения, которую подарила ему Елена Мозговая. Артисты жили вместе 10 лет.

Ранее первая жена Пономарева Елена Мозговая попросила певца не вспоминать ее в интервью.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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