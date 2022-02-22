Тодоренко впервые появилась на светском мероприятии после слухов о беременности (фото)

Популярная телеведущая активно ведет соцсети. Подписчики под новыми фото Регины Тодоренко регулярно пишут о второй беременности телеведущей, но она пока не реагирует на комментарии.
А вот на светских мероприятиях артистка стала реже появляться. Но вчерашнюю презентацию Jimmy Choo Тодоренко не могла пропустить.
Для выхода свет Регина выбрала черный оверсайз костюм.
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Отметим, по информации инсайдеров, Регина Тодоренко планирует рассказать о второй беременности в марте. Это должен быть эксклюзив одного из российских журналов.
Напомним, во время первой беременности Тодоренко максимально долго скрывала округлившийся живот – ведущая носила мешковатую одежду, делала фото с определенного ракурса и принимала такие позы, чтобы не рассекретить беременность.
У Регины Тодоренко и Влада Топалова есть сын Михаил. Мальчик родился 5 декабря 2018 года. Ранее в интервью Тодоренко не раз говорила, что хочет стать многодетной мамой.