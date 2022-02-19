Все-таки беременна? В Сети обсуждают новые фото Регины Тодоренко

Подписчики внимательно рассматривают новые фото Регины Тодоренко. А телеведущая делает вид, что не видит комментариев о второй беременности.
Регина опубликовала фото со съемочной площадки российской версии шоу "Маска", показав новый образ. Но подписчики стали отмечать, что с каждым разом Тодоренко все сложнее скрывать свое интересное положении.
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- "Да уже давно всем известно, просто вечно фотошоп живот прятала. Ок, если так хотелось скрыть, зачем фотошопить, не понимаю. Можно же просто тогда не фоткаться"
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Регина по-прежнему предпочитает хранить молчание. Отметим, по информации инсайдеров, Регина Тодоренко планирует рассказать о второй беременности в марте. Это должен быть эксклюзив одного из российских журналов.
Напомним, во время первой беременности Тодоренко максимально долго скрывала округлившийся живот – ведущая носила мешковатую одежду, делала фото с определенного ракурса и принимала такие позы, чтобы не рассекретить беременность.
У Регины Тодоренко и Влада Топалова есть сын Михаил. Мальчик родился 5 декабря 2018 года. Ранее в интервью Тодоренко не раз говорила, что хочет стать многодетной мамой.