Тодоренко вперше з'явилася на світському заході після чуток про вагітність (фото)

У Мережі активно обговорюють, що Регіна Тодоренко та Влад Топалов стануть батьками вдруге

Регіна Тодоренко підігріла чутки про другу вагітність / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Популярна телеведуча активно веде соцмережі. Підписники під новими фото Регіни Тодоренко регулярно пишуть про другу вагітність телеведучої, але вона поки що не реагує на коментарі.

А ось на світських заходах артистка почала рідше з'являтися. Але вчорашню презентацію Jimmy Choo Тодоренко не могла пропустити.

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Для виходу в світ Регіна обрала чорний оверсайз костюм.

Скріншот: Instagram

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Зазначимо, за інформацією інсайдерів, Регіна Тодоренко планує розповісти про другу вагітність у березні . Це має бути ексклюзив одного з російських журналів.

Нагадаємо, під час першої вагітності Тодоренко максимально довго приховувала живіт, що округлився. – ведуча носила мішкуватий одяг, робила фото з певного ракурсу та приймала такі пози, щоб не розсекретити вагітність.

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У Регіни Тодоренко та Влада Топалова є син Михайло. Хлопчик народився 5 грудня 2018 року. Раніше в інтерв'ю Тодоренко неодноразово говорила, що хоче стати багатодітною мамою.