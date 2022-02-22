Тодоренко вперше з'явилася на світському заході після чуток про вагітність (фото)

Популярна телеведуча активно веде соцмережі. Підписники під новими фото Регіни Тодоренко регулярно пишуть про другу вагітність телеведучої, але вона поки що не реагує на коментарі.
А ось на світських заходах артистка почала рідше з'являтися. Але вчорашню презентацію Jimmy Choo Тодоренко не могла пропустити.
Для виходу в світ Регіна обрала чорний оверсайз костюм.
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Зазначимо, за інформацією інсайдерів, Регіна Тодоренко планує розповісти про другу вагітність у березні . Це має бути ексклюзив одного з російських журналів.
Нагадаємо, під час першої вагітності Тодоренко максимально довго приховувала живіт, що округлився. – ведуча носила мішкуватий одяг, робила фото з певного ракурсу та приймала такі пози, щоб не розсекретити вагітність.
У Регіни Тодоренко та Влада Топалова є син Михайло. Хлопчик народився 5 грудня 2018 року. Раніше в інтерв'ю Тодоренко неодноразово говорила, що хоче стати багатодітною мамою.