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"У них руки в крові": Оля Полякова рознесла зірок, які мовчать про війну

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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29 березня, 23:05
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Українська співачка давно не вірить, що до російських артистів можна донести правду
Оля Полякова розкритикувала знаменитостей, які мовчать про війну
Оля Полякова розкритикувала знаменитостей, які мовчать про війну / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова у своїх висловлюваннях про зірок-рашистів не стримується. Раніше вона висловила Поліні Гагаріній все, що думає про неї та її участі у путінському концерті у "Лужниках".

В інтерв'ю "Зірковому шляху" Полякова зізналася – вона не залишає спроб донести до звичайних росіян правду про те, що відбувається в Україні, але на це зірка шоу-бізнесу особливо не сподівається.

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Нічого з усіх цих прекрасних друзів не написав мені після початку війни. Ніхто не запитав, "Як ти?", "Як твої діти?", або "Ви в безпеці?". Жодна людина. Тому я також не стала писати нікому, нікого переконувати. Усі ці люди знають, що відбувається, – розповіла Оля Полякова.

Українська зірка також вважає, що якщо їй все ж таки вдасться достукатися до якогось відсотка населення РФ, і це допоможе комусь побачити, що відбувається насправді, її роботу буде зроблено недаремно.

Але, говорячи про артистів, які продовжують мовчати про війну, Полякова не приховує розчарування. Згадати ту саму Регіну Тодоренко, яка родом із Одеси.

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Я вважаю, що це не зірки, я вважаю, що це дірки. Це дірки російського шоу-бізнесу. Усі, хто перейняв бік, – це взагалі вбивці криваві, у них руки в крові, – заявила Оля Полякова.

Співачка також упевнена, що російські знаменитості бояться знати правду. А відбувається це через те, що з цією правдою їм доведеться жити.

Вони боягузи, раби та підлі люди. Якби вони хотіли почути правду, вони написали б і вони б щось робили, – вважає Полякова.

Щодо "нейтральних", як вищезгадана Тодоренко, або інша українка – Анна Седокова – і тих, хто "за мир" – така позиція особливої користі не несе.

Ті, хто мовчать, усі голуби світу, дерева кохання, то я хочу вам сказати про те, що сьогодні немає півтонів. Немає. Сьогодні є чорне та біле. І сьогодні ти маєш сказати, за кого. Ти за чорне чи біле. Сьогодні не можна бути просто непричетним, аполітичним, просто світом. І писати у себе в Інстаграмі "ми за мир" – це все одно, що написати "бджоли люблять мед". Або "кішка любить гуляти". Це х*рня. Це не інформативно, нічого не несе людям, – висловилася Оля.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова розповіла, що окупанти розстріляли подругу її дочки Маші.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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