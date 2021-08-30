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Украинца оштрафовали за прослушивание песен Федишин. Но все камни полетели в сторону певицы

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
30 августа, 11:44
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Владельца продуктового магазина в селе Микуличи оштрафовали на 114 тысяч гривень за то, что в торговом зале звучали песни Ирины Федишин
Ирина Федишин судится из-за своих песен
Ирина Федишин судится из-за своих песен / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Не все украинцы знают о существовании авторского права, либо просто не хотят с этим считаться. Ирину Федишин раскритиковали пользователи соцсети за то, что из-за ее музыки кому-то придется платить кругленькую сумму.

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Певица опубликовала в Instagram видеообращение, в котором рассказала о ситуации подробно и объяснила свою позицию. По словам звезды, когда она узнала, что владельцу магазина, где звучала ее музыка, выставили "счет" в 114 тысяч гривень, она обратилась в компанию, которой принадлежат права на песни Федишин.

Оказалось, что мужчину еще с марта предупреждали о том, что за музыку нужно заплатить. Не сложно догадаться, что предупреждения были проигнорированы.

В Украине действует закон о "Защите авторского права", который в этой ситуации нарушили... Человеку сообщили, что она нарушает закон, и сначала обошлось просто предупреждением. Предложили заключить договор на получение лицензии. Но человек отказался и продолжал дальше нарушать закон. Соответственно закончилось все решением суда, – рассказала Ирина Федишин.

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Как на скандал реагируют в Сети

Многие пользователи осудили Ирину Федишин и написали об этом в комментариях к ее посту:

  • "Общественное место платит за интернет за свой счет, чтобы ваша музыка играла еще и за разрешение надо? Не понимаю"

    Скриншот: instagram.com/irynafedyshyn

    • "Наоборот, это для вас дополнительная реклама в магазине, и возможно много людей после посещения этого магазина, купили ваши песни, а владелец магазина с этого ничего не получил"
    • "Это такая нереальная сумма, после такого штрафа слушать песни Ирины Федишин никто не захочет"

    Скриншот: instagram.com/irynafedyshyn
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    Нашлись и те, кто поддержал исполнительницу и согласился, что за музыку нужно платить, потому что это тоже товар.

    • "Все ок, правильно, за труд нужно платить и закон должен работать, тем более предупреждали"

    Скриншот: instagram.com/irynafedyshyn

    • "Ну когда крадут колбасу, то это преступление, а когда крадут результат интеллектуальной работы, то все норм? Виноват автор? Или тот, кто защищает авторские права? В нашей стране давно нужно научиться всем ценить любую работу".

    Скриншот: instagram.com/irynafedyshyn
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    Ранее Ирина Федишин записала дуэт с мужем и снялась в клипе в образе невесты. Песню она написала специально к 15-летию супружеской жизни.

    Про еще один скандал с песнями Федишин смотрите в сюжете:

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    Инна Петрова
    Инна Петрова Редактор

    Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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