Українця оштрафували за прослуховування пісень Федишин. Та все каміння полетіло в бік співачки

Власника продуктового магазину в селі Микуличі оштрафували на 114 тисяч гривень за те, що в торговому залі лунали пісні Ірини Федишин

Ірина Федишин судиться через своїх пісень / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Не всі українці знають про існування авторського права, або просто не хочуть з цим рахуватися. Ірину Федишин розкритикували користувачі соцмережі за те, що через її музику комусь доведеться платити кругленьку суму.

Реклама

Співачка опублікувала в Instagram відеозвернення, в якому розповіла про ситуацію докладно і пояснила свою позицію. За словами зірки, коли вона дізналася, що власнику магазина, де грала її музика, виставили "рахунок" в 114 тисяч гривень, вона звернулася в компанію, якій належать права на пісні Федишин.

Виявилося, що чоловіка ще з березня попереджали про те, що за музику потрібно заплатити. Не складно здогадатися, що попередження було проігноровано.

В Україні діє закон про "Захист авторського права", який в цій ситуації порушили... Людину повідомили, що вона порушує закон, і спочатку обійшлося просто попередженням. Запропонували укласти договір на отримання ліцензії. Та людина відмовилася і продовжував далі порушувати закон. Відповідно закінчилося все рішенням суду, – розповіла Ірина Федишин.

Реклама

Як на скандал реагують в Мережі

Багато користувачів засудили Ірину Федишин і написали про це в коментарях до її посту:

"Громадське місце платить за інтернет за свій рахунок, щоб ваша музика грала ще й за дозвіл треба? Не розумію"

Скріншот: instagram.com/irynafedyshyn

"Навпаки, це для вас додаткова реклама в магазині, і можливо багато людей після відвідування цього магазину, купили ваші пісні, а власник магазину з цього нічого не отримав"

"Це така нереальна сума, після такого штрафу слухати пісні Ірини Федишин ніхто не захоче"

Скріншот: instagram.com/irynafedyshyn

Реклама

Та знайшлися й ти, хто підтримав виконавицю і погодився, що за музику потрібно платити, тому що це теж товар.

"Все ок, правильно, за працю потрібно платити і закон повинен працювати, тим більше попереджали"

Скріншот: instagram.com/irynafedyshyn

"Ну коли крадуть ковбасу, то це злочин, а коли крадуть результат інтелектуальної роботи, то все норм? Винен той, хто є автором? Чи той, хто захищає авторські права? У нашій країні давно варто навчитися всім цінувати усяку роботу".

Скріншот: instagram.com/irynafedyshyn

Реклама

Раніше Ірина Федишин записала дует з чоловіком і знялася в кліпі в образі нареченої. Пісню вона написала спеціально до 15-річчя подружнього життя.

Про ще один скандал з піснями Федишин дивіться в сюжеті:

Ще новини на тему: