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Украинка умерла в Испании, сорвавшись со скалы. Ею оказалась кастинг-директор Мамахохотала – СМИ

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
18 сентября, 18:12
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Украинская туристка сорвалась в море со скалы, делая селфи. Вскоре женщина умерла в больнице из-за серьезных травм. СМИ пишут, что это была кастинг-директор студии "Мамахохотала" Евгения Пилипец
В Испании скончалась украинка, которая сорвалась со скалы во время селфи
В Испании скончалась украинка, которая сорвалась со скалы во время селфи / Фото: Коллаж: Сегодня

Несчастный случай произошел в городе Бенидорм. 26-летняя украинка упала со смотровой площадки в пропасть, спасателям удалось достать ее и отвезти в больницу, но медики туристку не спасли.

Гражданка была госпитализирована, но от полученных множественных травм впоследствии скончался в больнице. Генеральное консульство Украины в Барселоне предоставляет необходимую консульскую помощь родным погибшей, – сообщается в заявлении МИД Украины.

Украинкой оказалась 26-летняя Евгения Пилипец, которая работала кастинг-директором киевской студии "Мамахохотала". Об этом сообщает Zaxid.net. Хотя официально имя погибшей пока не оглашали.

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Евгения Пилипец погибла в Испании / Фото: Facebook

Все случилось 14 сентября около 19:00 по местному времени. Известно, что девушка перелезла через перила смотровой площадки, чтобы сделать селфи, но потеряла равновесие и упала в пропасть.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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