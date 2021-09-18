Украинка умерла в Испании, сорвавшись со скалы. Ею оказалась кастинг-директор Мамахохотала – СМИ

Украинская туристка сорвалась в море со скалы, делая селфи. Вскоре женщина умерла в больнице из-за серьезных травм. СМИ пишут, что это была кастинг-директор студии "Мамахохотала" Евгения Пилипец

В Испании скончалась украинка, которая сорвалась со скалы во время селфи / Фото: Коллаж: Сегодня

Несчастный случай произошел в городе Бенидорм. 26-летняя украинка упала со смотровой площадки в пропасть, спасателям удалось достать ее и отвезти в больницу, но медики туристку не спасли.

Гражданка была госпитализирована, но от полученных множественных травм впоследствии скончался в больнице. Генеральное консульство Украины в Барселоне предоставляет необходимую консульскую помощь родным погибшей, – сообщается в заявлении МИД Украины.

Украинкой оказалась 26-летняя Евгения Пилипец, которая работала кастинг-директором киевской студии "Мамахохотала". Об этом сообщает Zaxid.net. Хотя официально имя погибшей пока не оглашали.

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Евгения Пилипец погибла в Испании / Фото: Facebook

Все случилось 14 сентября около 19:00 по местному времени. Известно, что девушка перелезла через перила смотровой площадки, чтобы сделать селфи, но потеряла равновесие и упала в пропасть.

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