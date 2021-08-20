Украиноязычный альбом Тины Кароль с молодыми исполнителями возглавил чарт Itunes в России

Цитата дня

Не думаю, что для этой власти я что-то значу. Думаю, что они меня не знают даже. Поэтому у меня не было каких-то ожиданий по поводу этого концерта... У меня никогда не было такого, чтобы я нигде не выступала на День Независимости. Но в работе артиста всегда есть момент, когда ты должен собрать себя в кулак и идти дальше.