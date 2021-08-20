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Украиноязычный альбом Тины Кароль с молодыми исполнителями возглавил чарт Itunes в России

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
20 августа, 16:32
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Сегодня же артистка представила альбом дуэтов под названием "Молода кров", выход которого приурочен к 30-летию Дня Независимости Украины
Тина Кароль презентовала альбом "Молода кров"
Тина Кароль презентовала альбом "Молода кров" / Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Певица записала песни с молодыми украинскими исполнителями. Главная миссия этих коллабораций – пополнить каталог украинской музыки современными песнями и открыть для широкой аудитории новые имена.

Мы все вспоминаем в День Независимости прошлое, настоящее, а хочется уже сейчас писать будущую историю. Делать это вместе, поддерживая друг друга, – сказала певица в эфире "Сніданок з 1+1".

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Участниками проекта стали KAZKA, Ivan Navi, Alina Pash, Wellboy, NIKITA LOMAKIN, LATEXFAUNA, "СамНаСам".

К слову, новый альбом уже оценили не только украинские слушатели. У себя в InstaStories Тина Кароль опубликовала, что альбом "Молода кров" занял первое место в Itunes Россия в жанре Pop.

Предлагаем послушать новый альбом певицы:

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Тина Кароль & Alina Pash – Дотики

Тина Кароль x Ivan NAVI – Ангели Все Знають

Тина Кароль feat. NIKITA LOMAKIN – Невірний

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Тіна Кароль х KAZKA – Зірочка:

Тина Кароль & WELLBOY – Черкай іскру:

Тина Кароль & САМНАСАМ – Здатен:

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Тина Кароль & LATEXFAUNA – Bounty

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Не думаю, что для этой власти я что-то значу. Думаю, что они меня не знают даже. Поэтому у меня не было каких-то ожиданий по поводу этого концерта... У меня никогда не было такого, чтобы я нигде не выступала на День Независимости. Но в работе артиста всегда есть момент, когда ты должен собрать себя в кулак и идти дальше.

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