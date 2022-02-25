В слезах и с дрожащим голосом: Наталья Могилевская поддержала украинцев в трудное время

Наталья Могилевская в инстаграм обратилась к украинцам:
Всем за кого мы сейчас молимся...посвящается. Боль моей души сейчас с вами. Держись, моя Украина!
На видео видно, что певица еле сдерживает слезы на глазах, исполняя песню за синтезатором у себя дома в Киеве.
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В комментариях поклонники поблагодарили певицу за чувственное исполнение и отметили, что такая поддержка очень важна в сложное время для каждого из нас.
Напомним, многие мировые звезды уже высказались против войны в Украине.
- Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам из-за Украины.
- Фотограф Саша Самсонова призвала остановить войну.
- Актриса Шеннен Доэрти просит звезд не молчать о войне в Украине.
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