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"Я мысленно простилась с жизнью": оккупанты постучали в дверь дома ведущей канала "Украина"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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3 марта, 17:33
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"Не открывайте никому дверь. Ни в коем случае". Сколько раз за время войны мы слышали эти слова... Ведущая новостей "Сьогодні" на канале "Украина" Анна Панова на своем опыте убедилась в том, что может последовать дальше
Анна Панова пережила жуткую ситуацию
Анна Панова пережила жуткую ситуацию / Фото: Facebook-страница Анны Пановой

Война не делает исключений. Мы каждый день сталкиваемся с такими ситуациями, которые трудно представить в мирное время. Ведущая канала "Украина" Анна Панова рассказала в соцсети, что произошло с ее семьей.

На днях недалеко от ее дачи, в 50 км от Киева, на сельской дороге появились танки. Вскоре двое оккупантов вышли из бронированной машины и направились к домам местных жителей, оглядываясь по сторонам. В конце концов, постучали в калитку ведущей.

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Анна Панова
Анна Панова / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Добрый день", – сказали, улыбаясь, люди в форме с автоматами и георгиевскими лентами, – поделилась Анна Панова. – "Нам нужна ваша помощь. Можно, мы у вас здесь на участке две машины поставим?"

По словам ведущей новостей "Сьогодні", она и ее муж сразу поняли, что оккупанты используют гражданских людей как живой щит. Но Анна Панова все же решилась спросить, можно ли уехать из дома.

Еще несколько минут паники и ужаса. Мысли только о маленьком ребенке, которого я успела перенести с планшетом в ванную, – поделилась ведущая канала "Украина". – Что с нами будет? Что будет с малышкой?!

Их отпустили.

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Мы быстро побросали в машину немного вещей и поехали к знакомым в том же селе. Они забрали нас к соседям, у которых был погреб. И там, 20 человек на 20 квадратов, мы провели ночь под обстрелами, – рассказала Анна Панова. – Детей укутали одеялами. А взрослые на свой страх и риск поднимались наверх, потому что уместиться всем в погребе было нереально.

По словам ведущей канала "Украина", россияне установили на выезде из села блокпост с противотанковыми "ежами" и не выпускали машины гражданских. Дом Анны Пановой враги не покидали, сделав из него свою "базу", а также обосновали штаб в другом доме в центре села, выселив жителей.

На следующий день мы решились рискнуть, чтобы спастись. Дождались паузы в стрельбе, повесили на машину белый флаг, я усадила маленькую дочь на колени, и мы поехали к блокпосту на выезде, – рассказала ведущая. – За несколько минут дороги я мысленно простилась с жизнью. Мы ужасно боялись внезапной пули оккупантов из какой-нибудь засады. Но деваться было некуда. Ехали вперед.

Первые 20 километров дороги, по ее словам, были как в фильме об апокалипсисе. Но Анна Панова и ее семья все же добрались до украинского блокпоста, за которым были следующие – тоже нашим флагом.

Враг остался в ее доме, но семья смогла спастись.

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Сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт. Актуальные новости здесь https://t.me/ukraina24tv

Также напомним, Даниэль Салем из теробороны трогательно обратился к дочери.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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